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World Life Experience ищет путешественников на зарплату € 2500 в месяц

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/world-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428824-ru.html

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30 мая 2017, 8:41       Комментарии

Организация World Life Experience ищет 12 человек, которые будут в течение года путешествовать по 40 странам, исследовать местность и сотрудничать с локальными социальными организациями. Об этом сообщает туристический сайт tourist.kg.
"Проект ищет по шесть мужчин и женщин, среди них: бывалый человек 30-35 лет, любитель приключений 25-35 лет, путешественник 28-35 лет, заводила 24-32 лет, волонтер 20-35 лет и студент 20-25 лет", — говорится в сообщении.
Все расходы на проезд, проживание, питание, страховку и базовую медицинскую помощь покрывает организация. Кроме того, участникам программы обещают зарплату размером в € 2 тыс. 500 в месяц.
"Все мероприятия будут совершаться в группе. Участники обязаны будут письменно рассказывать о своих впечатлениях с использованием фото- и видеоматериалов. Отчеты опубликуют на сайте проекта и в соцсетях", — также сообщает туристический портал.
Счастливчики смогут посмотреть разные страны и как следует развлечься. Придется также поучаствовать в местных социальных программах – помогать голодным и бездомным. В течение года также предусмотрено четыре двухнедельных перерыва, во время которых можно будет побывать дома. Заявки на участие принимаются до 30 июня.

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