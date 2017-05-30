World Life Experience ищет путешественников на зарплату € 2500 в месяц

30 мая 2017, 8:41 Комментарии

Организация World Life Experience ищет 12 человек, которые будут в течение года путешествовать по 40 странам, исследовать местность и сотрудничать с локальными социальными организациями. Об этом сообщает туристический сайт tourist.kg.

"Проект ищет по шесть мужчин и женщин, среди них: бывалый человек 30-35 лет, любитель приключений 25-35 лет, путешественник 28-35 лет, заводила 24-32 лет, волонтер 20-35 лет и студент 20-25 лет", — говорится в сообщении.

Все расходы на проезд, проживание, питание, страховку и базовую медицинскую помощь покрывает организация. Кроме того, участникам программы обещают зарплату размером в € 2 тыс. 500 в месяц.

"Все мероприятия будут совершаться в группе. Участники обязаны будут письменно рассказывать о своих впечатлениях с использованием фото- и видеоматериалов. Отчеты опубликуют на сайте проекта и в соцсетях", — также сообщает туристический портал.

Счастливчики смогут посмотреть разные страны и как следует развлечься. Придется также поучаствовать в местных социальных программах – помогать голодным и бездомным. В течение года также предусмотрено четыре двухнедельных перерыва, во время которых можно будет побывать дома. Заявки на участие принимаются до 30 июня.