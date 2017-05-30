Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Кыргыз темир жолу" изменил расписание движения поездов на Иссык-Куль на летний период"Кыргыз темир жолу" изменил расписание движения поездов на Иссык-Куль на летний периодВ Бишкеке орудует банда телефонных мошенников — милицияВ Бишкеке орудует банда телефонных мошенников — милиция

В Чолпон-Ате стартовала спартакиада среди сельской молодежи

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-chol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428822-ru.html

Похожие новости

Молодежь Кыргызстана все реже работает по специальности

Министр Т.Исакунова в Кочкорском районе проинспектировала ход реализации программы "Расширение экономических возможностей сельских женщин в КР" (фото)

Запрет даавата приведет к тому, что молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, - теолог К.Маликов

70 сельских женщин обучены растениеводству и обеспечены качественными семенами овощей

Подписан Закон о ратификации кредитного и грантового соглашений по реабилитация системы водоснабжения в Чолпон-Ате

30 мая 2017, 9:02       Комментарии

На спортивных базах города Чолпон- Ата стартовали спортивные игры среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация- процветающая страна", посвященные году Годом нравственности, воспитания и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, спорта и физкультуры.
По данным агентства, соревнования проходят по следующим видам спорта: ордо, тогуз коргоол, волейбол, футбол, легкая атлетика, таяк тартыш.
На спортивном мероприятии принимают участие спортсмены со  всех регионов республики в общем количестве 708 человек. Соревнования проводятся в целях привлечения сельской молодежи, сельских жителей к физической культуре и спорту.
Фото: пресс-службе Госагентство по делам молодежи, спорта и физкультуры 1 of 8 "В этом году мы решили добавить в программу спартакиады распространённую в республике игру таяк тартыш (мас-рестлинг), так как в регионах эта игра популярна своей простотой. В этом году все областные команды в полном составе принимают участие,  ребята подготовлены. Хочется отметить, что в регионах массовые виды спорта, как и другие виды спорта хорошо развиваются", — отметил заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев.
Соревнования пройдут с 29 мая по 2 июня.
На проведение мероприятия из бюджета Госагентства выделено 1 млн 874 тыс.сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум