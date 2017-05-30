В Чолпон-Ате стартовала спартакиада среди сельской молодежи

30 мая 2017, 9:02 Комментарии

На спортивных базах города Чолпон- Ата стартовали спортивные игры среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация- процветающая страна", посвященные году Годом нравственности, воспитания и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, спорта и физкультуры.

По данным агентства, соревнования проходят по следующим видам спорта: ордо, тогуз коргоол, волейбол, футбол, легкая атлетика, таяк тартыш.

На спортивном мероприятии принимают участие спортсмены со всех регионов республики в общем количестве 708 человек. Соревнования проводятся в целях привлечения сельской молодежи, сельских жителей к физической культуре и спорту.

Фото: пресс-службе Госагентство по делам молодежи, спорта и физкультуры 1 of 8 "В этом году мы решили добавить в программу спартакиады распространённую в республике игру таяк тартыш (мас-рестлинг), так как в регионах эта игра популярна своей простотой. В этом году все областные команды в полном составе принимают участие, ребята подготовлены. Хочется отметить, что в регионах массовые виды спорта, как и другие виды спорта хорошо развиваются", — отметил заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев.

Соревнования пройдут с 29 мая по 2 июня.

На проведение мероприятия из бюджета Госагентства выделено 1 млн 874 тыс.сомов.