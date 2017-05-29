Уборка побережья озера Иссык-Куль: убрано 3800 мешков мусора

30 мая 2017, 8:14 Комментарии

Более 1500 человек приняли участие в экологической акции "Таза Иссык-Куль". За время этого мероприятия волонтеры собрали порядка 3800 мешков с мусором.

Отчищено побережье и территория 25 населенных пунктов Иссык-Кульской области от несанкционированных и стихийных свалок мусора в местах общественного пользования.

По сообщению организаторов данной акции в этом масштабном мероприятии приняло участие большое количество местного населения, что вызывает гордость. Стоит отметить и то что в этом году участие по очистки побережья жемчужины Кыргызстана приняли участие добровольцы из-за рубежа.

"Эта акция проходила по всему Иссык-Кулю, на сколько нам известно наших участников было 650 человек все остальные это местное население. Причем это все было в добровольном порядке без использования административных ресурсов, это были те люди, которые осознанно пришли помочь озеру", -сообщил учредитель ОФ "Экодеми" Дмитрий Андреев.