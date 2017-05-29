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Уборка побережья озера Иссык-Куль: убрано 3800 мешков мусора

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360630_yb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428821-ru.html

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30 мая 2017, 8:14       Комментарии

Более 1500 человек приняли участие в экологической акции "Таза Иссык-Куль". За время этого мероприятия волонтеры собрали порядка 3800 мешков с мусором.
Отчищено побережье и территория 25 населенных пунктов Иссык-Кульской области от несанкционированных и стихийных свалок мусора в местах общественного пользования.
По сообщению организаторов данной акции в этом масштабном мероприятии приняло участие большое количество местного населения, что вызывает гордость. Стоит отметить и то что в этом году участие по очистки побережья жемчужины Кыргызстана приняли участие добровольцы из-за рубежа.
"Эта акция проходила по всему Иссык-Кулю, на сколько нам известно наших участников было 650 человек все остальные это местное население. Причем это все было в добровольном порядке без использования административных ресурсов, это были те люди, которые осознанно пришли помочь озеру", -сообщил учредитель ОФ "Экодеми" Дмитрий Андреев.

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