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В Китае создали мощный телескоп для наблюдения за черными дырами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360644_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428820-ru.html

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30 мая 2017, 8:18       Комментарии

Китай в ближайшее время запустит свой первый рентгеновский телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), который позволит ученым наблюдать за источниками радиоактивного излучения в области Млечного Пути, сообщает Росбалт.
В Академии наук КНР рассказали, что устройство позволит наблюдать за высокоэнергетическими небесными телами, например, черными дырами или нейтронными звездами.
По словам ученого Чжана Шуаннаня, использование HXMT приведет к новым научным прорывам в астрофизике. Телескоп позволит ученым открыть новые виды черных дыр, а также изучить состояния нейтронных звезд в условиях экстремальной гравитации и сильнейшего магнитного поля, пишет "Жэньминь жибао".
По сравнению с аналогичными аппаратами иностранного производства китайский HXMT имеет большую зону обнаружения и более широкий энергетический диапазон, что дает ему преимущества в наблюдении за черными дырами, излучающими рентгеновские лучи.

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