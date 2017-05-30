В Китае создали мощный телескоп для наблюдения за черными дырами

30 мая 2017, 8:18 Комментарии

Китай в ближайшее время запустит свой первый рентгеновский телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), который позволит ученым наблюдать за источниками радиоактивного излучения в области Млечного Пути, сообщает Росбалт.

В Академии наук КНР рассказали, что устройство позволит наблюдать за высокоэнергетическими небесными телами, например, черными дырами или нейтронными звездами.

По словам ученого Чжана Шуаннаня, использование HXMT приведет к новым научным прорывам в астрофизике. Телескоп позволит ученым открыть новые виды черных дыр, а также изучить состояния нейтронных звезд в условиях экстремальной гравитации и сильнейшего магнитного поля, пишет "Жэньминь жибао".

По сравнению с аналогичными аппаратами иностранного производства китайский HXMT имеет большую зону обнаружения и более широкий энергетический диапазон, что дает ему преимущества в наблюдении за черными дырами, излучающими рентгеновские лучи.