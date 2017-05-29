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Дорогу на перевале Тоо-Ашуу готовят к асфальтобетонному покрытию

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360635_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428819-ru.html

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30 мая 2017, 8:20       Комментарии

На перевале Тоо-Ашуу проводится фрезерование и подготовка наиболее разрушенных участков к асфальтобетонному покрытию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
Накануне глава ведомства Жамшитбек Калилов в ходе инспекционной поездки по автодороге Бишкек - Ош ознакомился с ходом ремонтных работ на перевале Тоо-Ашуу, где проводится фрезерование (снятие верхнего слоя старого асфальта) и подготовка наиболее разрушенных участков к асфальтобетонному покрытию 132-140-го км автотрассы. Он также ознакомился на северной части перевала на 92-м км и 120-м км с ходом проведения ямочного ремонта и дал соответствующие задание по соблюдению технологии проведения этого вида работ.
Сегодня также на южной стороне Тоо-Ашуу и в Суусамырской долине начат ямочный ремонт, так как земля прогрелась и, соответственно, можно проводить работы по заделке выбоин на трассе Бишкек - Ош.

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