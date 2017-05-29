Дорогу на перевале Тоо-Ашуу готовят к асфальтобетонному покрытию

30 мая 2017, 8:20 Комментарии

На перевале Тоо-Ашуу проводится фрезерование и подготовка наиболее разрушенных участков к асфальтобетонному покрытию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Накануне глава ведомства Жамшитбек Калилов в ходе инспекционной поездки по автодороге Бишкек - Ош ознакомился с ходом ремонтных работ на перевале Тоо-Ашуу, где проводится фрезерование (снятие верхнего слоя старого асфальта) и подготовка наиболее разрушенных участков к асфальтобетонному покрытию 132-140-го км автотрассы. Он также ознакомился на северной части перевала на 92-м км и 120-м км с ходом проведения ямочного ремонта и дал соответствующие задание по соблюдению технологии проведения этого вида работ.

Сегодня также на южной стороне Тоо-Ашуу и в Суусамырской долине начат ямочный ремонт, так как земля прогрелась и, соответственно, можно проводить работы по заделке выбоин на трассе Бишкек - Ош.