30 мая 2017, 6:44 Комментарии

На месте главной свалки Бишкека может появиться сад или зона отдыха. Об этом 29 мая в ходе торжественной церемонии вручения спецтехники сказал начальник МП "Бишкекский санитарный полигон" Болот Асаналиев. По его словам, верхний участок планируется засеять травой, либо кустарниками, у которых корневая система не такая большая: "Впоследствии можно сделать сад или зону отдыха".

"Тендер по рекультивации старой свалки уже прошел, сейчас стоит вопрос согласования со стороны банка. Рекультивация подразумевает собой перезахоронение старой свалки", - сообщил он.