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На месте главной свалки Бишкека может появиться сад или зона отдыха

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428818-ru.html

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30 мая 2017, 6:44       Комментарии

На месте главной свалки Бишкека может появиться сад или зона отдыха. Об этом 29 мая в ходе торжественной церемонии вручения спецтехники сказал начальник МП "Бишкекский санитарный полигон" Болот Асаналиев. По его словам, верхний участок планируется засеять травой, либо кустарниками, у которых корневая система не такая большая: "Впоследствии можно сделать сад или зону отдыха".
"Тендер по рекультивации старой свалки уже прошел, сейчас стоит вопрос согласования со стороны банка. Рекультивация подразумевает собой перезахоронение старой свалки", - сообщил он.

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