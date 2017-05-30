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На месте главной свалки Бишкека может появиться сад или зона отдыхаНа месте главной свалки Бишкека может появиться сад или зона отдыхаГосслужба миграции сократила количество квот на привлечение иностранных специалистов для ряда компаний (список)Госслужба миграции сократила количество квот на привлечение иностранных специалистов для ряда компаний (список)

В 2017 году ГПС задержала 1,5 тыс. человек с неисправными документами, 114 из них депортировала

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428817-ru.html

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30 мая 2017, 5:33       Комментарии

За 5 месяцев 2017 года пограничники выявили более 1500 граждан с неисправными документами, 114 человек были депортированы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
За этот период госграницу Кыргызстана пересекли около 3,5 млн человек и 219 тыс. 903 транспортных средства.
За нарушение госграницы были задержаны 57 человек, зафиксировано 76 фактов нарушений режима госграницы.
Пограничники задержали контрабанду на общую сумму более 12 млн сомов, выявили и изъяли 7 единиц оружия, боеприпасы к стрелковому и охотничьему оружию, а также два факта обнаружения наркотических веществ.

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