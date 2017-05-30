В 2017 году ГПС задержала 1,5 тыс. человек с неисправными документами, 114 из них депортировала

30 мая 2017, 5:33 Комментарии

За 5 месяцев 2017 года пограничники выявили более 1500 граждан с неисправными документами, 114 человек были депортированы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

За этот период госграницу Кыргызстана пересекли около 3,5 млн человек и 219 тыс. 903 транспортных средства.

За нарушение госграницы были задержаны 57 человек, зафиксировано 76 фактов нарушений режима госграницы.

Пограничники задержали контрабанду на общую сумму более 12 млн сомов, выявили и изъяли 7 единиц оружия, боеприпасы к стрелковому и охотничьему оружию, а также два факта обнаружения наркотических веществ.