Госслужба миграции сократила количество квот на привлечение иностранных специалистов для ряда компаний (список)

30 мая 2017, 4:06 Комментарии

Госслужбы миграции сократила количество квот на привлечение иностранных специалистов для ряда компаний.

Как сообщила пресс-служба ведомства, это было сделано для защиты внутреннего рынка труда и приоритетного права трудоустройства граждан КР. По итогам 7 заседаний комиссия установила квоту на привлечение иностранной рабочей силы в 1780 человек, хотя были поданы ходатайства на привлечение 2823 иностранных специалистов.

Сокращение по квотам составило:

- ОсОО Zhongda China Petrol Company - из запрашиваемой квоты на 441 человека установлена квота на 300 человек;

- ЗАО "Кичи Чаарат" - из запрашиваемой квоты на 600 человек установлена квота на 300 человек;

- ОсОО "Табрис" - из запрашиваемой квоты на 55 человек установлена квота на 30 человек;

- представительство ОАО ТВЕА в КР - из запрашиваемой квоты на 450 человек установлена квота на 350 человек;

- ОсОО "Сань Шань Юань" - из запрашиваемой квоты на 400 человек установлена квота на 240 человек;

- ОсОО "Копри-Синогидро" - из запрашиваемой квоты на 122 человека установлена квота на 80 человек;

- ОсОО "Жа-Ко" - из запрашиваемой квоты на 60 человек установлена квота на 45 человек;

- ОсОО "Токмок Курулуш" - из запрашиваемой квоты на 50 человек установлена квота на 35 человек;

- ОсОО "Даймон глас" - из запрашиваемой квоты на 45 человек установлена квота на 30 человек;

- ОсОО "Токмокский деловой НПЗ" - из запрашиваемой квоты на 80 человек установлена квота на 60 человек;

- ОсОО "Копри-Синогидро Джоинт Венчур" - из запрашиваемой квоты на 65 человек установлена квота на 55 человек;

- ОсОО "Алтай Стройсмесь" - из запрашиваемой квоты на 20 человек установлена квота на 15 человек;

- ОсОО "Ай Эн Ти Сервис" и ОсОО "Кызыл-Суу Атуш" - из запрашиваемой квоты на 40 человек установлена квота на 20 человек;

- ОсОО "АйЭл курулуш" - из запрашиваемой квоты на 130 человек установлена квота на 80 человек;

- ОсОО Full Gold Mining - из запрашиваемой квоты на 175 человек установлена квота на 100 человек;

- ОсОО "Чынгыз-Транс" - из запрашиваемой квоты на 50 человек установлена квота на 20 человек.