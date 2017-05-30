Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На бишкекском санитарном полигоне действуют две ямы Беккари и крематорийНа бишкекском санитарном полигоне действуют две ямы Беккари и крематорий

Госслужба миграции сократила количество квот на привлечение иностранных специалистов для ряда компаний (список)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428816-ru.html

Похожие новости

Образовательный курс по миграции разработал и внедрил АУЦА

Asia+: На что жалуются иностранные инвесторы в Узбекистане?

Госслужба миграции на 1 мая установила квоту на привлечение иностранных специалистов в 7,2 тыс. человек

ГРС: По итогам выборов зафиксировано минимальное количество техсбоев

ГПС: За последние два года количество инцидентов на границе снизилось в два раза

30 мая 2017, 4:06       Комментарии

Госслужбы миграции сократила количество квот на привлечение иностранных специалистов для ряда компаний.
Как сообщила пресс-служба ведомства, это было сделано для защиты внутреннего рынка труда и приоритетного права трудоустройства граждан КР. По итогам 7 заседаний комиссия установила квоту на привлечение иностранной рабочей силы в 1780 человек, хотя были поданы ходатайства на привлечение 2823 иностранных специалистов.
Сокращение по квотам составило:
- ОсОО Zhongda China Petrol Company - из запрашиваемой квоты на 441 человека установлена квота на 300 человек;
- ЗАО "Кичи Чаарат" - из запрашиваемой квоты на 600 человек установлена квота на 300 человек;
- ОсОО "Табрис" - из запрашиваемой квоты на 55 человек установлена квота на 30 человек;
- представительство ОАО ТВЕА в КР - из запрашиваемой квоты на 450 человек установлена квота на 350 человек;
- ОсОО "Сань Шань Юань" - из запрашиваемой квоты на 400 человек установлена квота на 240 человек;
- ОсОО "Копри-Синогидро" - из запрашиваемой квоты на 122 человека установлена квота на 80 человек;
- ОсОО "Жа-Ко" - из запрашиваемой квоты на 60 человек установлена квота на 45 человек;
- ОсОО "Токмок Курулуш" - из запрашиваемой квоты на 50 человек установлена квота на 35 человек;
- ОсОО "Даймон глас" - из запрашиваемой квоты на 45 человек установлена квота на 30 человек;
- ОсОО "Токмокский деловой НПЗ" - из запрашиваемой квоты на 80 человек установлена квота на 60 человек;
- ОсОО "Копри-Синогидро Джоинт Венчур" - из запрашиваемой квоты на 65 человек установлена квота на 55 человек;
- ОсОО "Алтай Стройсмесь" - из запрашиваемой квоты на 20 человек установлена квота на 15 человек;
- ОсОО "Ай Эн Ти Сервис" и ОсОО "Кызыл-Суу Атуш" - из запрашиваемой квоты на 40 человек установлена квота на 20 человек;
- ОсОО "АйЭл курулуш" - из запрашиваемой квоты на 130 человек установлена квота на 80 человек;
- ОсОО Full Gold Mining - из запрашиваемой квоты на 175 человек установлена квота на 100 человек;
- ОсОО "Чынгыз-Транс" - из запрашиваемой квоты на 50 человек установлена квота на 20 человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум