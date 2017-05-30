Министр Т.Исакунова в Кочкорском районе проинспектировала ход реализации программы "Расширение экономических возможностей сельских женщин в КР" (фото)

30 мая 2017, 1:49 Комментарии

Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова проинспектировала ход реализации совместных проектов ВППООН в селах Ак-Кыя и Кош-Добо Кочкорского района Нарынской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, министр ознакомилась с проектными участками по выращиванию и консервированию овощей. Проект по овощеводству в рамках совместной программы "Расширение экономических возможностей сельских женщин в КР" направлен на улучшение состояние сельских женщин по продовольственной безопасности и питания, повышение потенциала женщин фермеров, улучшение их доступа к активам.

"Женщины, объединившиеся в жамааты, прошли курсы по выращиванию овощей, агротехники, орошения, обработки продуктов питания. Как видите, каждый участник на своих садовых участках посадили овощные культуры. В основном это помидоры, огурцы, свекла, капуста, болгарский перец и зелень. В будущем мы планируем открыть миницеха по переработке овощей. Это также даст возможность создать новые рабочие места, куда будут привлекаться безработные граждане", - рассказала лидер проекта Махабат Абдилова.

Всего в пилотном районе реализовано 77 проектов, в котором приняли участие 4246 человек. За участие в проектах малоимущие граждане получают муку и растительное масло, говорится в сообщении.