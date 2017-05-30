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Общественный совет МВД продолжает встречи с личным составом милиции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428813-ru.html

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А.Атамбаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

30 мая 2017, 2:12       Комментарии

Общественный совет Министерства внутренних дел продолжает проводить выездные заседания, 29 мая члены ОС посетили УВД Первомайский района Бишкека. Как сообщили в секретариате ОС, перед строем личного состава председатель ОС МВД Толкунбек Исаков рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед советом МВД: помощь во взаимопонимании и взаимодействии МВД и общественности страны, быть связующим звеном между милицией и народом, помогать в решении существующих проблем в деятельности МВД.
По его словам, ОС обязан проводить мониторинг работы милиции и доводить добытую информацию до правительства и общественности страны.
Т.Исаков также отметил, что общественно-политическая ситуация в стране сейчас напряженная в связи с предстоящими осенью президентскими выборами. "Перед личным составом УВД Первомайского района стоит непростая задача по обеспечению общественной безопасности в этот период он ее обеспечит", - сказал он.
Член ОС Таалайбек Алыбаев напомнил, что милиционеры являются самими близкими к народу представителями власти, и поэтому они должны быть всегда корректными и стоять на страже законности.
Заместитель председателя ОС МВД Шамшыбек Мамыров в своей речи отметил, что существует Кодекс профессиональной этики, который должен соблюдать каждый сотрудник милиции. Сейчас в век электроники, различных гаджетов, по его словам, невозможно утаить неблаговидные дела в любой сфере деятельности. Любой гражданин может записать на свой телефон недостойное поведение сотрудника и выложить в социальную сеть, что приводит общественность в негодование и падению авторитета милиции, подчеркнул замглавы ОС МВД.

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