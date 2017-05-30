Алия Шагиева продала свою картину — деньги пойдут на благотворительность

30 мая 2017, 0:30 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Младшая дочь президента Кыргызстана Алия Шагиева продала черно-белый пейзаж, написанный собственноручно.

Как она ранее сообщила на своей страничке в Facebook, цена ее творения - 400 долларов. Вся выручка будет передана в Общественный Фонд родителей детей с синдромом Дауна "Сантерра".

"При себе я оставлю только благодарность и готовность продолжать задуманное... За эти несколько дней, пока я рисовала этот пейзаж, я успела много раз разочароваться в себе, а затем вновь воспрянуть духом с мыслью: "А ведь не так уж и плохо, Алия!". Сейчас, отсканировав работу и видя её в целом, я вижу различные ошибки и от этого чувствую себя очень некомфортно, поэтому буду счастлива прочитать добрые слова поддержки", - писала Шагиева, объявляя о продаже картины.

Также она отметила, что готова к критике, чтобы учесть это в работе над следующим пейзажем.

Через два часа публикации поста в комментариях она сообщила, что работа продана.

Дочь президента стала известна кыргызстанцам год назад, когда пожертвовала этому же фонду 200 тысяч сомов, вырученных с продажи картин собственного творения.