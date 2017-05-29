175 иностранцам разрешено работать на рынке "Мадина" (квоты по рынкам)

29 мая 2017, 21:53 Комментарии

175 иностранным специалистам разрешено работать на рынке "Мадина". Об этом говорится в сообщении Госслужбы миграции.

Всего на работу индивидуальным предпринимателям установлена квота в 363 человека, из них по рынкам:

- ТРК "Мадина" - 175 человек;

- ТРК "Дордой" и "Дордой-АЗС" - 21 человек;

- рынок "Джунхай" - 70 человек;

- "Алкан базары" - 12 человек;

- Кара-Суйский рынок и рынок "Оомат-21 век" в Ошской области - 32 человека;

- рынок "Кербен" - 15 человек;

- ТРК "Таатан" - 9 человек.

Разрешение на работу получили представители из 70 стран мира, больше всего из Китая - 85,6% или 6163 иностранных специалиста, граждане Турции - 5,3% (379 чел.), граждане Республики Корея - 1,7% (122 чел.), граждане Вьетнама и Пакистана - по 1% (71 чел. и 70 чел.), граждане Узбекистана - 0,9%, США - 0,6% (46 чел.).

За 4 месяца за разрешительные документы в республиканский бюджет поступило 19,5 млн сомов.