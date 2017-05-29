Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Впервые для бишкекской свалки купили бульдозер и погрузчикВпервые для бишкекской свалки купили бульдозер и погрузчикНа бишкекской свалке трудится бывший учитель английского языкаНа бишкекской свалке трудится бывший учитель английского языка

175 иностранцам разрешено работать на рынке "Мадина" (квоты по рынкам)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428810-ru.html

Похожие новости

Образовательный курс по миграции разработал и внедрил АУЦА

На акцию "Таза Иссык-Куль" вышли более 1,5 тыс человек, в том числе и иностранцы

В ЕАЭС будет активизирована работа по внедрению "единого окна"

США могут запретить въезд иностранцам за нарушение прав ЛГБТ

Самый молодой учитель Кыргызстана — работал за 1 000 сомов

29 мая 2017, 21:53       Комментарии

175 иностранным специалистам разрешено работать на рынке "Мадина". Об этом говорится в сообщении Госслужбы миграции.
Всего на работу индивидуальным предпринимателям установлена квота в 363 человека, из них по рынкам:
- ТРК "Мадина" - 175 человек;
- ТРК "Дордой" и "Дордой-АЗС" - 21 человек;
- рынок "Джунхай" - 70 человек;
- "Алкан базары" - 12 человек;
- Кара-Суйский рынок и рынок "Оомат-21 век" в Ошской области - 32 человека;
- рынок "Кербен" - 15 человек;
- ТРК "Таатан" - 9 человек.
Разрешение на работу получили представители из 70 стран мира, больше всего из Китая - 85,6% или 6163 иностранных специалиста, граждане Турции - 5,3% (379 чел.), граждане Республики Корея - 1,7% (122 чел.), граждане Вьетнама и Пакистана - по 1% (71 чел. и 70 чел.), граждане Узбекистана - 0,9%, США - 0,6% (46 чел.).
За 4 месяца за разрешительные документы в республиканский бюджет поступило 19,5 млн сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум