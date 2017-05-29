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Впервые для бишкекской свалки купили бульдозер и погрузчик

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428809-ru.html

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Вы убиваете Кыргызстан! Как чудесная страна превращается в ядовитую свалку

29 мая 2017, 22:02       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Новую спецтехнику передали муниципальному предприятию "Бишкекский санитарный полигон" в рамках проекта "Улучшение системы управления ТБО в Бишкеке".
© пресс-служба мэрии города Бишкек Новую спецтехнику передали муниципальному предприятию "Бишкекский санитарный полигон" в рамках проекта "Улучшение системы управления ТБО в Бишкеке" Впервые для предприятия закупили спецтехнику - экскаватор-бульдозер, погрузчик и компактор. Последний по техническим характеристикам не имеет аналогов в странах Центральной Азии (компактор - это оборудование, которое прессует и измельчает отходы, что позволяет существенно сократить расходы на утилизацию).
Cейчаc началась активная часть второй фазы проекта. Подписан контракт на проектирование и строительство санитарного полигона и готовится к подписанию контракт на рекультивацию нынешней свалки. Предварительное исследование проекта включает в себя оценку экологического и социального воздействия, а также экологический и социальный аудит действующих объектов утилизации отходов.
Проект "Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке" финансируется за счет кредита в размере 11 миллионов евро, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития, и 11 миллионов евро грантовых средств Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития. Основной задачей проекта является комплексное улучшение системы управления твердыми отходами на всех этапах, включая сбор, вывоз и утилизацию мусора.

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