Впервые для бишкекской свалки купили бульдозер и погрузчик

29 мая 2017, 22:02 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Новую спецтехнику передали муниципальному предприятию "Бишкекский санитарный полигон" в рамках проекта "Улучшение системы управления ТБО в Бишкеке".

© пресс-служба мэрии города Бишкек Новую спецтехнику передали муниципальному предприятию "Бишкекский санитарный полигон" в рамках проекта "Улучшение системы управления ТБО в Бишкеке" Впервые для предприятия закупили спецтехнику - экскаватор-бульдозер, погрузчик и компактор. Последний по техническим характеристикам не имеет аналогов в странах Центральной Азии (компактор - это оборудование, которое прессует и измельчает отходы, что позволяет существенно сократить расходы на утилизацию).

Cейчаc началась активная часть второй фазы проекта. Подписан контракт на проектирование и строительство санитарного полигона и готовится к подписанию контракт на рекультивацию нынешней свалки. Предварительное исследование проекта включает в себя оценку экологического и социального воздействия, а также экологический и социальный аудит действующих объектов утилизации отходов.

Проект "Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке" финансируется за счет кредита в размере 11 миллионов евро, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития, и 11 миллионов евро грантовых средств Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития. Основной задачей проекта является комплексное улучшение системы управления твердыми отходами на всех этапах, включая сбор, вывоз и утилизацию мусора.