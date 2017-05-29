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На бишкекской свалке трудится бывший учитель английского языкаНа бишкекской свалке трудится бывший учитель английского языкаВ результате ДТП в Баткенской области погибли 3 человека, еще 6 — пострадалиВ результате ДТП в Баткенской области погибли 3 человека, еще 6 — пострадали

Лопнуло колесо, машина перевернулась — в ДТП в Баткене погибли 3 человека

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428807-ru.html

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29 мая 2017, 21:40       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. В Баткенской области в ДТП погибли три человека.
У авто лопнуло колесо, и машина несколько раз перевернулась, сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД КР.
Происшествие случилось в понедельник в 16 часов на 45 километре автодороги Баткен - Ош. По предварительным данным, у автомашины марки Honda Stepwagon, перевозивший пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В минивэне находилось 9 человек, данные уточняются.
В результате аварии с участием автомобиля погибли 3 человека, среди них подросток 2004 года рождения. Также погибли 36-летний мужчина и 55-летняя женщина.
Кроме того, по предварительным данным МВД, пострадали 6 человек. Все они доставлены в территориальную больницу. Водитель не госпитализирован. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, предварительные результаты указывают на то, что водитель автомашины значительно превысил скорость, комментируют в милиции.
Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.

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