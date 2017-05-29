29 мая 2017, 21:00 Комментарии

В результате ДТП в Баткенской области погибли 3 человека, еще 6 — пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР.

«29 мая примерно в 16:00 на 45 км автодороги Баткен-Ош произошло дорожно-транспортное происшествие. По полученным предварительным данным, у автомашины "Хонда Степвагон", перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо. В результате водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В минивэне с государственным номером B 4124 AS, по предварительным данным, находилось 9 человек. В результате аварии с участием автомобиля, перевозившего пассажиров, погибли 3 человека, среди них несовершеннолетний: мужчина 1981 г.р., женщина 1962 г.р. и подросток 2004 г.р. Кроме того, пострадали еще 6 человек», — говорится в сообщении ГУПМ.

Пострадавшие, по данным Управления, доставлены в территориальную больницу. Водитель не госпитализирован. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Предварительные результаты указывают на то, что водитель автомашины "Хонда" значительно превысил скорость. Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.