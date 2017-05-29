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Новости Кыргызстана

Скорость ветра в Бишкеке достигла 21 метра в секунду, - МЧССкорость ветра в Бишкеке достигла 21 метра в секунду, - МЧСИран вынужден почти даром поставлять Турции газИран вынужден почти даром поставлять Турции газ

Большой тополь упал на внедорожник в Бишкеке — кадры после ветра

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428803-ru.html

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Скорость ветра в Бишкеке достигла 21 метра в секунду, - МЧС

Скорость ветра в Бишкеке достигла 25 метров в секунду

29 мая 2017, 20:15       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. В Бишкеке вечером сильный ветер достиг скорости 21 метр в секунду, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Ураган снес крышу частного дома в Ленинском районе столицы. Кроме этого, по сообщению очевидца, обрушилось дерево на внедорожник Lexus GX-470 в Бишкеке.
"Сейчас ветер идет через Ысык-Атинский район, далее - в Иссык-Кульскую область. В столице таких сильных порывов сегодня больше не ожидается", - сказали в пресс-службе.
В Таласской области скорость ветра достигла 24 метров в секунду.

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