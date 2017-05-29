Большой тополь упал на внедорожник в Бишкеке — кадры после ветра

29 мая 2017, 20:15 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. В Бишкеке вечером сильный ветер достиг скорости 21 метр в секунду, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Ураган снес крышу частного дома в Ленинском районе столицы. Кроме этого, по сообщению очевидца, обрушилось дерево на внедорожник Lexus GX-470 в Бишкеке.

"Сейчас ветер идет через Ысык-Атинский район, далее - в Иссык-Кульскую область. В столице таких сильных порывов сегодня больше не ожидается", - сказали в пресс-службе.

В Таласской области скорость ветра достигла 24 метров в секунду.