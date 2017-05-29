Иран вынужден почти даром поставлять Турции газ

29 мая 2017, 20:09 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. С начала года Иран поставляет газ в Турцию бесплатно или по очень низкой цене. Как сообщает источник EADaily со ссылкой на издание Natural Gas World, это было заявлено гендиректором иранской национальной компании NIGC Хамидом Реза Араки.

Известно, что год назад Турция выиграла по одному из двух исков в Международном арбитражном суде, который признал, что с 2011 по 2015 годы она платила Ирану за газ по завышенным ценам, и присудил Ирану штраф в $ 1,9 млрд и снижение цены на 13,3%. Тегеран признал решение суда, но отказался платить деньгами.

"Однако следует отметить, что нынешняя экспортная цена на газ для Турции приемлема, и в этом отношении нет никаких проблем. На следующем этапе Турция хотела, чтобы мы выплатили всю сумму штрафа. Но мы заявили, что этот метод не выполним, и они должны вычитать штраф из наших счетов", - заявил глава NIGC, которая поставляет газ по 25-летнему контракту, действующему до 2022 года. Цена же иранского газа для Турции, как сообщил глава консалтингового агентства e-CNHC Чарльз Эллинас Hellenic shipping news, в прошлом году составила $ 205 за тысячу кубометров. Исходя из такой цены, Тегерану придется в счет уплаты штрафа отдать Турции 9,2 млрд. кубометров газа, что почти равняется годовому объему поставок.

По данным Оксфордского института энергетических исследований, в прошлом году Турция потребила 46 млрд кубометров. Иран при этом остался вторым по величине экспортером газа в Турцию после России. Если "Газпром" в 2016 году поставил в Турцию 24,7 млрд кубометров газа и обеспечил более 50% потребности страны в "голубом топливе", то на NIGC пришлось чуть более 20%. Третьим по величине поставщиком газа в Турцию является Азербайджан. В прошлом году Баку поставил в страну 6,5 млрд кубометров газа — около 11%. Остальное Турция получила за счет небольшой собственной добычи и в виде СПГ.