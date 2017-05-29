Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В центре Бишкека дерево упало на автомобильВ центре Бишкека дерево упало на автомобильСкорость ветра в Бишкеке достигла 21 метра в секунду, - МЧССкорость ветра в Бишкеке достигла 21 метра в секунду, - МЧС

Образовательный курс по миграции разработал и внедрил АУЦА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/obrazovat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428800-ru.html

Похожие новости

Внедрение новых технологий на дорогах Кыргызстана жизненно необходимо

Госслужба миграции на 1 мая установила квоту на привлечение иностранных специалистов в 7,2 тыс. человек

В Бишкеке состоится Международная конференция по внедрению проекта "Таза коом"

В ЕАЭС будет активизирована работа по внедрению "единого окна"

Цифровая трансформация экономики, внедрение инноваций и устранение барьеров стали ключевыми темами заседания Евразийского межправсовета

29 мая 2017, 20:23       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Американский университет в Центральной Азии первым из университетов в Кыргызстане разработал и запустил для своих студентов обучающий курс "Миграция и развитие". По сообщению пресс-службы университета, двухлетнее пилотирование курса в АУЦА доказало его эффективность.
В 2017 году университет планирует согласовать курс с Министерством образования и науки КР и предложить его для чтения и в других университетах страны.
В качестве пробного курс был запущен в 2015/2016 учебном году.Он не является обязательным, а курсом по выбору. Тогда на него записалось 16 человек. Курс вызвал большой интерес среди студентов университета, и на второй год пилотирования, в 2016/2017 учебном году,на него записались уже 25 слушателей. Причем не только учащиеся из Кыргызстана, но и иностранные – из США, Швейцарии, Франции, Узбекистана, Таджикистана.
Разрабатывали курс сотрудники Тянь-Шанского аналитического центра (ТАЦ) АУЦА совместно с преподавателями департаментов антропологии и экономики АУЦА Эмилем Насритдиновым и НургульУкуевой.
– Учебный курс считается состоявшимся, когда на него записываются 10 студентов. Это количество считается оптимальным для групповых занятий. На наш курс в этом году записалось 25 человек, и эта цифра уже говорит о большом интересе к нему со стороны студентов. Он удобен также тем, что является междисциплинарным – затрагивает миграцию с разных точек зрения: правовой, антропологической (социальной) и как экономическое явление.Так что студенты в группе занимаются из разных департаментов – экономисты, антропологи, социологи, юристы. Некоторые из студентов в прошлом работали волонтерами в международных организациях, таких как Международная организация по миграции, и знакомы с темой не понаслышке, – рассказала Татьяна Злобина, сотрудница ТАЦ АУЦА, соавтор и преподаватель курса "Миграция и развитие", юрист.
Общественности впервые курс был презентован в конце 2016 года на международной конференции в Бишкеке, посвященной исследованию рынка труда РФ за 2015-2016 гг по отношению к трудовым мигрантам из Кыргызстана и Таджикистана.
ТАЦ АУЦА представил тогда концепцию миграционного обучающего курса для других вузов КР, а также поделился опытом его успешного внедрения в АУЦА.Силлабис вызвал интерес и был высоко оценен преподаватели нескольких столичных вузов, а также международными организациями.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум