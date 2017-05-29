Образовательный курс по миграции разработал и внедрил АУЦА

29 мая 2017, 20:23 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Американский университет в Центральной Азии первым из университетов в Кыргызстане разработал и запустил для своих студентов обучающий курс "Миграция и развитие". По сообщению пресс-службы университета, двухлетнее пилотирование курса в АУЦА доказало его эффективность.

В 2017 году университет планирует согласовать курс с Министерством образования и науки КР и предложить его для чтения и в других университетах страны.

В качестве пробного курс был запущен в 2015/2016 учебном году.Он не является обязательным, а курсом по выбору. Тогда на него записалось 16 человек. Курс вызвал большой интерес среди студентов университета, и на второй год пилотирования, в 2016/2017 учебном году,на него записались уже 25 слушателей. Причем не только учащиеся из Кыргызстана, но и иностранные – из США, Швейцарии, Франции, Узбекистана, Таджикистана.

Разрабатывали курс сотрудники Тянь-Шанского аналитического центра (ТАЦ) АУЦА совместно с преподавателями департаментов антропологии и экономики АУЦА Эмилем Насритдиновым и НургульУкуевой.

– Учебный курс считается состоявшимся, когда на него записываются 10 студентов. Это количество считается оптимальным для групповых занятий. На наш курс в этом году записалось 25 человек, и эта цифра уже говорит о большом интересе к нему со стороны студентов. Он удобен также тем, что является междисциплинарным – затрагивает миграцию с разных точек зрения: правовой, антропологической (социальной) и как экономическое явление.Так что студенты в группе занимаются из разных департаментов – экономисты, антропологи, социологи, юристы. Некоторые из студентов в прошлом работали волонтерами в международных организациях, таких как Международная организация по миграции, и знакомы с темой не понаслышке, – рассказала Татьяна Злобина, сотрудница ТАЦ АУЦА, соавтор и преподаватель курса "Миграция и развитие", юрист.

Общественности впервые курс был презентован в конце 2016 года на международной конференции в Бишкеке, посвященной исследованию рынка труда РФ за 2015-2016 гг по отношению к трудовым мигрантам из Кыргызстана и Таджикистана.

ТАЦ АУЦА представил тогда концепцию миграционного обучающего курса для других вузов КР, а также поделился опытом его успешного внедрения в АУЦА.Силлабис вызвал интерес и был высоко оценен преподаватели нескольких столичных вузов, а также международными организациями.