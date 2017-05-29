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Новости Кыргызстана

Скорость ветра в Бишкеке достигла 25 метров в секундуСкорость ветра в Бишкеке достигла 25 метров в секунду

Прохлада и ночью дождь — погода в Кыргызстане на 30 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428799-ru.html

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29 мая 2017, 19:51       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. Во вторник, 30 мая, ночью на большей части республики пройдут дожди, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью в пределах 13-18 градусов тепла, днем +19...+24.
В Таласской области ночью от 12 до 17 градусов выше нуля, днем ожидается 18-23.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +14...+20, днем термометры покажут от 22 до 28 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 6-11 градусов со знаком "плюс", днем 19-24.
В Нарынской области в ночное время 5-10 градусов выше нуля, днем +19...+24.
В Оше временами дождь, гроза. Ночная температура будет колебаться в пределах 18-20 градусов тепла, дневная составит от 23 до 25.
В Бишкеке также временами дождь, гроза, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Ночью +16...+18, днем 21-23 градуса.
С 29 по 31 мая в республике сохранится неустойчивая погода - временами дожди, грозы, местами осадки интенсивные. В отдельных районах возможно усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
Ожидается подъем уровня воды в реках, возможны размыв берегов и подтопление пойменных участков прилегающих территорий. В горных и предгорных районах селеопасно.

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