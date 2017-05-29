208 человек получили гражданство Кыргызстана (список)

29 мая 2017, 19:24 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 мая подписал указ о приеме в гражданство 208 человек. Согласно указу удовлетворены ходатайства о приеме в гражданство следующих лиц:

1) Абдиева Гулжамол Абдурасул кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Усман Юсупов Арнасайского района Джизакской области Республики Узбекистан; проживает в селе Васильевка Аламединского района Чуйской области Кыргызской Республики;

2) Абдужалилова Насибахон Аманбаевна, 1989 года рождения, узбечка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

3) Абдукаххорова Гулшаной Икромжон кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Курбан-Кара Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

4) Абдуллаева Матлубахон Шергозиевна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка села Чунгара Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Жаны-Жер Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

5) Абдумажитова Гулсанам Мамаражаб кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Лесхоз Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

6) Абдурахимова Зиѐдахон Юлдашевна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Фуркад Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

7) Абдусодиков Фарход Абдусодик угли, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец города Ташкент Узбекской ССР; проживает в селе Лебединовка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

8) Абуду Абаси, 1976 года рождения, уйгур, уроженец города Карамай Китайской Народной Республики; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

9) Айдарова Саадат Камалитдиновна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Баткен Баткенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Айдаркен Баткенской области Кыргызской Республики;

10) Айтиев Рустамбек Каримович, 1969 года рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Нижняя Ала-Арча Аламединского района Чуйской области Кыргызской Республики;

11) Акмурзаева (Амандикова) Мамлакат Турдикуловна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; проживает в селе Васильевка Аламединского района Чуйской области Кыргызской Республики;

12) Аликулова Манзура Каршибоевна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; проживает в селе Октябрьское Аламединского района Чуйской области Кыргызской Республики;

13) Алимбетова Нурсулув Карсыбайевна, 1975 года рождения, казашка, уроженка села Яллама Чиназского района Ташкентской области Узбекской ССР; проживает в селе Пахтачы Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

14) Алмаматова Наргиза Джумабековна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Зартепа Бахмальского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; проживает в селе Сретенка Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

15) Алмаматов Янгибой Джумабекович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец села Зартепа Бахмальского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; проживает в селе Сретенка Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

16) Амамбоев Ойбек Сулаймон угли, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец села Ханабад Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

17) Арабова Зулойко Махмуджон кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кадамжай Баткенской области Кыргызской Республики;

18) Атабаева Эркиной Юлбарсовна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка села Ахунбабаев Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

19) Атабоева Барно Ибрагимовна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка села Савай Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Алгабас Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

20) Атахонова (Абдираимова) Зумрат Тешебаевна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка села Манак Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Куршаб Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;

21) Ахмедова (Юлдашева, Юлдашова) Валомат Алиевна, 1978 года рождения, узбечка, уроженка села Джол-Терек Джергетальского района Таджикской ССР; проживает в селе Камышановка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дочь Ахмедова Азиза Михидиновна 2001 года рождения;

22) Ахмедова Махфузахон Ашурали кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Каратепа Езевонского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

23) Ахмедов Толейбек Маннобович, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец села Кизилтепа Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Какыр Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

24) Ахмедова (Эрназарова) Уулкан Шермурзаевна, 1962 года рождения, кыргызка, уроженка села Салиев Наукатского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

25) Бадиева Дилором Алиевна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

26) Базарбаев Мураджан Махамадимурович, 1978 года рождения, узбек, уроженец села Эски-Ноокат Ноокатского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Ноокат Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики;

27) Бектемирова Роза Мамадаминовна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка села Чекшура Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Орозбеков Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

28) Бутабекова (Каримова) Сабохат Шахобидиновна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Чунгара Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Чечме Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

29) Восидова Санамхон Ульмасжоновна (Улмасжоновна), 1981 года рождения, таджичка, уроженка села Пидиргон Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Айдаркен Баткенской области Кыргызской Республики;

30) Газиева Махфузахон Кучканбоевна, 1974 года рождения, узбечка, уроженка села Найман Андижанского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Момбеков Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

31) Ганиев Кобулжон Каримович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец села Чунгара Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Жаны-Жер Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

32) Гаппарова (Мамасолиева) Зулайхо Шавкатжон кизи, 1991 года рождения, узбечка, уроженка села Хаккулабад Нарынского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Чек Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

33) Гельдибаев Орозбай Махамаджанович, 1978 года рождения, кыргыз, уроженец города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

34) Давлатова Дилноза Исмон кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Мугол Янгикурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Беловодское Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

35) Дtехконова Ëркиной Тургунбой кизи, 1996 года рождения, узбечка, уроженка села Карабагиш Мархаматского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Араван Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

36) Джумаева (Холматова) Гулсунхон Амирбековна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка села Ляган Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

37) Джумаев Илхомжон Ашуралиевич, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

38) Досонова Гулбахор Сайдикрамовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

39) Жумабоева (Тажибаева) Малика Абдухошимовна, 1956 года рождения, узбечка, уроженка села Маданият Ала- Букинского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Баястан Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

40) Жумабоев Миролим Мирсалим угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец села Тепар Бостанлыкского района Ташкентской области Республики Узбекистан; проживает в селе Беловодское Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

41) Жураева (Ахмедова) Ойнагул Манноповна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Кизилтепа Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Панфиловка Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики;

42) Жураева Элнура Абдурасул кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка села Полосан Алтыарыкского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Кыргыз-Кыштак Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

43) Ибрахимова Мавжуда Джомахмадовна, 1972 года рождения, таджичка, уроженка села Эскигузар Таджикской ССР; уроженка села Васильевка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

44) Идрис Мухаммад, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Гилгитского района Исламской Республики Пакистан; проживает в селе Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;

45) Иманбеков Нурислам Сапарбек угли, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец села Такаянгак Бостанлыкского района Ташкентской области Республики Узбекистан; проживает в селе Петровка Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

46) Имонова Шахнозахон Вахобовна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка села Кара-Курган Мархаматского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Жаны-Жол Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

47) Исаев Хакимбек Джурабекович, 1949 года рождения, таджик, уроженец села Джергиталь Джергитальского района Таджикской ССР; проживает в селе Нижнечуйское Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;

48) Исмаилов Абай Эсенбекович, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец города Алматы Республики Казахстан; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

49) Исмаилова Адолатхон Толтонбоевна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка села Миязди Алайского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Найман Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

50) Исмаилова Мукадамхон Журабаевна, 1971 года рождения, узбечка, уроженка села Колхозкишлак Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

51) Исманова Базаргул Достановна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка Бостанлыкского района Ташкентской области Узбекской ССР; проживает в селе Манас Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Садыгов Савинч, 2006 года рождения, Садигов Жалил, 2013 года рождения;

52) Исмоилов Имомиддин Курбонали угли, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Марказ Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

53) Исомова (Алымкулова) Ойгул Хурсаналиевна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка села Акер Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Мин-Чынар Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

54) Кадырова (Турсунова) Заргина Октамбаевна, 1988 года рождения, узбечка, уроженка города Токмак Киргизской ССР; проживает в городе Токмок Кыргызской Республики; 55) КАМБАРОВА Бахтигул Оттукуровна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

56) Камилова Элмира Нурдавлатовна, 1969 года рождения, узбечка, уроженка села Ала-Бука Джаны-Джолского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Сафед- Булан Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

57) Камолов Илѐсбек Худоберди угли, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец села Пахтакор Ахунбабаевского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кадамжай Баткенской области Кыргызской Республики;

58) Камолова Каромат Ганишер кизи, 1994 года рождения, казашка, уроженка села Истиклол Юкоричирчикского района Ташкентской области Республики Узбекистан; проживает в селе Манас Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики;

59) Камчиев Мухаммаджон Каримович, 1963 года рождения, кыргыз, уроженец села Лашкар Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Олагыш Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

60) Карабаев Абдимутал Муминович, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец села Карасув Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ала-Бука Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

61) Карабеков Зарифжон Бахтиѐр угли, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец села Дардак Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Аламудун Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

62) Карабоев Муминжон Камчибекович, 1950 года рождения, кыргыз, уроженец села Кукумбай Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ала-Бука 9 Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

63) Карабоев Отабек Муминжонович, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец села Карасув Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ала-Бука Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

64) Карабоева Ханифа Мирзаахмедовна, 1953 года рождения, кыргызка, уроженка села Карасув Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ала-Бука Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

65) Каргар Дуг Абади Шахрох Хосеин, 1964 года рождения, иранец, уроженец города Торбат- Хейдари Исламской Республики Иран; проживает в селе Маевка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

66) Кармышаков Шойирбек Шухрат угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец села Ходжаабад Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в городе Ош Кыргызкой Республики;

67) Каршиев Рахмонкул Джумаевич, 1978 года рождения, узбек, уроженец села Ленин Вахшского района Таджикской ССР; проживает в селе Кара-Шоро Алайского района Ошской области Кыргызской Республики;

68) Кахаров Замирбек Зокиржонович, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Марказ Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

69) Кенджабоев Тухтасин Арпидинович, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кашка-Суу Чон-Алайского района Ошской области Кыргызской Республики;

70) Кенжаева (Розикова) Мафтуна Нийматовна, 1983 года рождения, узбечка, уроженка села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Айдаркен Баткенской области Кыргызской Республики;

71) Кидирова (Тултаева) Суюмкан (Суюмхон) Эркиновна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Янгиер Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Шамалды- Сай Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

72) Ким Григорий Юрьевич, 1968 года рождения, кореец, уроженец города Андижан Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Ленинское Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

73) Киргизбаева (Баракова) Шарифахон Абсаломовна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Каракушчи Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

74) Кодиров Санжарбек Зайнобиддинович, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец села Дардак Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

75) Кожаев Шарифжон Маширапович, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец села Чунгара Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Жаны-Жер Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

76) Колинов Кучкарали, 1962 года рождения, кыргыз, уроженец села Октябрь Московского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе им. Куйбышева Токтогульского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

77) Комолова Шохсанамхон Тургунали кизи, 1992 года рождения, узбечка, уроженка села Гулшан Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Халмион Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

78) Коракузиева Шохсанам Мухаммадзокир кизи, 1992 года рождения, узбечка, уроженка села Садда Ташлакского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Уч- Коргон Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

79) Косназарова Клара Нзаматдиновна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка города Нукус Каракалпакской АССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

80) Култаев Замирбек Мендибаевич, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец села Ильич Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Орто-Токой Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

81) Курбанова Айдинхан Мамадалиевна, 1964 года рождения, узбечка, уроженка города Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Какыр Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

82) Курбонова Шириной Курчиевна, 1970 года рождения, узбечка, уроженка села Саланг Ленинградского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Орто-Суу Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

83) Кучканов Кувончбек Умарали угли, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

84) Кучканов Сафарали Мавлянович, 1959 года рождения, кыргыз, уроженец села Ляган Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Сары-Алтын Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

85) Кучкорова Муслимахон Шахобиддин кизи, 1995 года рождения, узбечка, уроженка города Фергана Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Халмион Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

86) Кучкоров Туланбой Нуралиевич, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Васильевка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

87) Кушалиев Ихтиѐр Бахтиѐр угли, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец города Бекабад Ташкентской области Республики Узбекистан; проживает в селе Ак-Суу Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

88) Мадолимова (Жумабаева) Дилафруз Исроиловна, 1978 года рождения, узбечка, уроженка села Тухтабаев Ташлакского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Калача Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

89) Мадрахимова Нурхон Усубжановна, 1970 года рождения, кыргызка, уроженка села Сайрам Туракурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ленинское Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

90) Мадрахимова Феруза Шамшиддин кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка села Чунгара Риштанского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Кичи-Айдаркен Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

91) Мадумарова Мукаддамхон Буронбоевна, 1985 года рождения, узбечка, уроженка села Сакалды Ленинского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Сакалды Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

92) Мадумаров Ойбек Жамолидинович, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец города Ханабад Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Турк-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

93) Максытов Мухтар Маматраимович, 1978 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кара-Добо Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

94) Мамасадикова (Орипова) Фотима Одилжоновна, 1974 года рождения, узбечка, уроженка села Логон Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Марказ Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

95) Мамасолиева Дилноза Алимжановна (Олимжоновна), 1994 года рождения, узбечка, уроженка города Гулистон Сырдарьинской области Республики Узбекистан; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

96) Маматалиев Нуриддин Гафурович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кон Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

97) Маматкулов Магмадали Мойдунович, 1949 года рождения, узбек, уроженец села Ильичевск Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Узген Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;

98) Маматкулова (Ахмадалиева) Хамида Аскаралиевна, 1959 года рождения, узбечка, уроженка города Узген Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Узген Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;

99) Маматов Манасбек Мамаюсупович, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец города Фергана Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в городе Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики;

100) Маматов Уткиржон Турсуналиевич, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кадамжай Баткенской области Кыргызской Республики;

101) Маматоктаев Сайдулло Сапаралиевич, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

102) Манонов Тойир Мирзоевич, 1982 года рождения, таджик, уроженец села Ярмазар Джергитальского района Таджикской ССР; проживает в селе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

103) Махмудова Нодирахон Сойибжоновна, 1983 года рождения, узбечка, уроженка Избасканского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Чиртек-Сай Ноокенского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

104) Минбаева Минавар Имаровна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Тепе

Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Олагыш Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

105) Мирзаахмедова Нурзада Абдугаппор кизи, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка села Сайрам Туракурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Орукту- Сай Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

106) Мирзаева (Шералиева) Бусадат Алимкуловна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка села Жаны-Ноокат Араванского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Авиз Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

107) Мирзаев Маматали Умарович, 1957 года рождения, кыргыз, уроженец села Тепе-Коргон Араванского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Авиз Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

108) Мирзаева Махабатхан Туланбоевна, 1967 года рождения, кыргызка, уроженка села Абуллабий Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

109) Мирзаева (Маматкулова) Сайëрахон Гуломовна (Гуламовна), 1972 года рождения, узбечка, уроженка села Хамза- Абад Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кадамжай Баткенской области Кыргызской Республики;

110) Мирзакулова (Закиржанова) Зумрад Рахманжоновна, 1970 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР; проживает в селе Дыйкан-Кыштак Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

111) Мирзарахимова (Мамажанова) Махмудахон Тожимирзаевна, 1963 года рождения, узбечка, уроженка села Мингбулак Балыкчинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Сафед-Булан Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

112) Мирзарахимова Мукаррам Эгамбердиевна, 1957 года рождения, кыргызка, уроженка города Касансай Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Достук Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

113) Мирзасаипова Зарифахон Хабибуллаевна, 1986 года рождения, узбечка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе ВЛКСМ Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

114) Мирзахуджаева (Киргизова) Миновар Махмудовна, 1967 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

115) Мирмаксудова (Мирзаева) Мукарамхан, 1949 года рождения, узбечка, уроженка города Узген Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Узген Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;

116) Музабекова Канышай Асилбековна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка села Миришкор Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ала-Бука Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

117) Муйдинова (Хуркинова) Махсуда Ганиевна, 1974 года рождения, узбечка, уроженка села Кургантепе Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Кара-Суу Ошской области Кыргызской Республики;

118) Муминова Муножат Сайфидиновна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка села Тергачи Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Баястан Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

119) Муратбекова Бермет Авазбековна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка села Елхон Туракурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ала-Бука Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

120) Муратова Мухаррам Гозибоевна, 1977 года рождения, узбечка, уроженка села Найман Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Кызыл-Шарк Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

121) Надирова Аниса Абдупаттаевна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Ханабад Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Чангет-Сай Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

122) Нажибулла Шоайб Хан, 1986 года рождения, афганец, уроженец города Нангархар Исламской Республики Афганистан; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

123) Назирова Гулзат Курванбековна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка села Арал Ноокенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Марказ Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

124) Насимова (Абдуллажанова) Мохларой Юсупжон кызы (Юсупжон кизи), 1996 года рождения, узбечка, уроженка села Наммуна Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

125) Нишонов Зухриддин Абдувахобович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Ахунбабаевского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Какыр Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

126) Нишонова Садокатхон Гуломовна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка села Аввал Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ирилеш Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

127) Ниязов Динмухаммад Абдулгафурович, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

128) Ниязова (Ташматова) Лолахон Чырмашевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Абдулгафурова Гулнура, 2006 года рождения, Абдулгафуров Нурфозил, 2010 года рождения, Абдулгафурова Айша, 2013 года рождения;

129) Норкузиев Озодбек Абдумуталипович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

130) Нумонова (Ганиева) Мукарамхон Гопиржоновна, 1979 года рождения, узбечка, уроженка села Джаны-Ноокат Ноокатского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в 17 селе Катта-Тал Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики;

131) Нурматова Гулмира Рахмонали кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Акбарабад Кувинского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Какыр Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

132) Одилбекова Нозигул Жумабоевна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка села Чиндовул Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Жаны-Шаар Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

133) Одинабоева (Усупжанова) Машхура Анваржоновна, 1984 года рождения, таджичка, уроженка села Логон Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Узген Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики;

134) Окилова Умида Олимовна, 1989 года рождения, узбечка, уроженка села Гова Чустского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Булак-Башы Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

135) Октураева Махсудахон Туйчиевна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в городе Кадамжай Баткенской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети: Бурибоева Гулбахор, 2008 года рождения, Бурибоева Балнур, 2011 года рождения;

136) Орзиева (Холикова) Гулдаста Азизбековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики. Вместе с ней сын Хужалиев Бахтибек, 2010 года рождения;

137) Осбайов Абдухалил Имаралиевич, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец села Файзиабад Алтыарыкского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Орукзар Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

138) Отаханова (Касымова) Хосият Набижоновна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Аввал Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ынтымак Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

139) Пазилова Дилафруз Алимжоновна, 1986 года рождения, узбечка, уроженка села Араван Араванского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в селе Анаров Араванского района Ошской области Кыргызской Республики;

140) Парпиева (Карабаева) Бубужан Жакыпбековна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка села Ак-Жар Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

141) Пулатова Холида Нурмат кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка села Пахтакор Ахунбабаевского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Жал Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

142) Разикова (Муминова) Кумрихон Эргашевна, 1966 года рождения, узбечка, уроженка села

Ахунбабаев Ходжаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

143) Райимжонов Сулаймонжон Комилжон угли, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

144) Рахманова Анара Назарбековна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; проживает в селе Кыз-Моло Московского района Чуйской области Кыргызской Республики;

145) Русбоев Турсунбулиш Турдикулович, 1968 года рождения, кыргыз, уроженец села Вуадиль Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

146) Рустамов Учкунбек Малик угли, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец села Ханабад Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; проживает в селе Беш- Мойнок Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

147) Рыбалкина Алла Алексеевна, 1979 года рождения, русская, уроженка села Новотроицкое Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; проживает в селе Степное Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики;

148) Садиков Чынгыз Махамадибрагимович, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец села Ильичевск Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в городе Ош Кыргызской Республики;

149) Садирова Одинахон Одилжон кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка села Дамкул Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Орозбеков Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

150) Сапарова Шахриниса Бекачиевна, 1950 года рождения, кыргызка, уроженка села Сайрам Туракурганского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Баймак Ала- Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

151) Сариев Ашурали Абдураимович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Марказ Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

152) Сатиболдиева Садокат Хамдамовна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Шахристан Ленинабадской области Таджикской ССР; проживает в городе Бишкек Кыргызской Республики;

153) Сидикова Зарифа Гапаровна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка села Ханабад Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Турк-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

154) Собиралиева Мадинахон Аслонбековна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка села Кургантепе Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Киров Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики;

155) Сотволдиева Гулбайра Кучкаралиевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Давдук Задаринского района Наманганской области Узбекской ССР; проживает в селе Ак-Башат Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

156) Султанова (Рахмонкулова) Гулчехра Набижоновна, 1987 года рождения, узбечка, уроженка села Кургантепе Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; проживает в селе Алга Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики;

157) Султанов Кимсанбой, 1953 года рождения, кыргыз, уроженец города Ханабад Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Михайловка Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

158) Суюнов Исобек Абдумумин угли, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец села Шурбулак Чустского района Наманганской области Республики Узбекистан; проживает в селе Айры-Там Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

159) Суюнов Мирзабой Хусанович, 1970 года рождения, кыргыз, уроженец Пахтакорского района Сырдарьинской области Узбекской ССР; проживает в селе Виноградное Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;

160) Таджиева Мархабат Джураевна, 1969 года рождения, узбечка, уроженка села Ханабад Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; проживает в селе Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области Кыргызской Республики;

161) Темирова (Хаитова) Нодирахон Абдурахимовна, 1982 года рождения, кыргызка