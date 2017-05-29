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Отключить за долги СИЗО-1 и еще 16 учреждений грозится "Северэлектро"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428796-ru.html

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Полк патрульно-постовой службы ГУВД Бишкека завтра планируют отключить от электроснабжения

"Северэлектро" отключает более 2,5 тысяч абонентов за долги

29 мая 2017, 18:47       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. ОАО "Северэлектро" планирует отключить электроэнергию в нескольких государственных учреждениях, расположенных в Бишкеке, за дебиторскую задолженность, в том числе СИЗО-1
Как сообщила пресс-служба энергокомпании, такая мера коснется госструктур, финансируемых из республиканского бюджета.
Без электричества могут остаться:
<ul> <li>СИЗО-1 Государственной службы исполнения наказаний (задолженность составила 716 тысяч 498 сомов);</li> <li>Центр репродукции человека (185 тысяч 238 сомов);</li> <li>Институт сейсмологии Национальной академии наук КР (224 тысячи 818 сомов);</li> <li>Департамент охраны исправительных учреждений и конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, при ГСИН (329 тысяч 58 сомов);</li> <li>Дом дружбы на улице Пушкина (124 тысячи 894 сома);</li> <li>Финансово-хозяйственное управление МВД КР (426 тысяч 294 сома);</li> <li>Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС (122 тысячи 941 сом);</li> <li>Полк патрульно-постовой милиции ГУВД Бишкека (665 тысяч 103 сома);</li> <li>Национальная академия наук КР (354 тысячи 93 сома);</li> <li>Национальный хирургический центр (877 тысяч 717 сомов);</li> <li>ИК-47 ГСИН (544 тысячи 275 сомов);</li> <li>профессиональный лицей №97 (146 тысяч 82 сома);</li> <li>здание упраздненной Государственной службы по контролю наркотиков (275 тысяч 647 сомов);</li> <li>Республиканский центр физкультуры и спорта "Трудовые резервы" (137 тысяч 345 сомов);</li> <li>Государственный цирк (444 тысячи 307 сомов);</li> <li>Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по конному спорту (188 тысяч 31 сом);</li> <li>ГУВД Бишкека (167 тысяч 337 сомов).</li> </ul> Между тем в пресс-службе ГСИН заявили, что согласно постановлению правительства все пенитенциарные учреждения являются объектами стратегической важности и отключать им электричество недопустимо.
"Отключение света может привести к непредсказуемым последствиям", - заявили в ГСИН.
В СИЗО-1 содержатся более 1,5 тысяч заключенных.
<ul> </ul>

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