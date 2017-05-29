В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 30 мая отключат электричество

29 мая 2017, 18:45 Комментарии

30 мая в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улицы Андижанская и Адырская);

– улицы Орозбекова, Логвиненко и Серова, переулок Донской;

– улицы Дзержинского/Куренкеева; проспект Жибек Жолу/бульвар Эркиндик;

– 7 микрорайон №12/1;

– улицы Исанова и Чокморова.

С 9:00 до 17:00:

– улица Токтогула № 93;

– улицы Джамгерчинова, Кайназаровой, Патриса Лумумбы и Средняя, переулок Гатчинский;

– улицы Ашхабадская, Исанова, Осипенко и Тюменьская, переулки Ошский, Ашхабадский и Кольский;

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Бекет, Алыкулова и Аймончок), улица Логвиненко;

– жилмассив "Ак-Орго" (квадрат, ограниченный улицами Б.Алыкулова, Лущихина, Уркор,Льва Толстого).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная и Чайная);

– село Нижнечуйское (2-отделение);

– села Военно-Антоновка (улицы Шевченко, Крупской, Комсомольская и Ленина), Сокулук (улицы Калинина, Ленина и Свердлова);

– село Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых и Деповская);

– город Кара-Балта (квартал Победы №№ 3, 5, 6);

– село Алексеевка (улицы Школьная и Луговая).

С 10:00 до 13:00:

– село Суусамыр, перевал Тоо-Ашуу, тоннель им. Кольбаева.

В Таласской области с 8:30 до 17:00:

–село Боо-Терек.

С 9:00 до 17:00:

– села Буденный и Молотов.

С 9:00 до 18:00:

– село Талас.