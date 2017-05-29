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В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 30 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428795-ru.html

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29 мая 2017, 18:45       Комментарии

30 мая в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улицы Андижанская и Адырская);
– улицы Орозбекова, Логвиненко и Серова, переулок Донской;
– улицы Дзержинского/Куренкеева; проспект Жибек Жолу/бульвар Эркиндик;
– 7 микрорайон №12/1;
– улицы Исанова и Чокморова.
С 9:00 до 17:00:
– улица Токтогула № 93;
– улицы Джамгерчинова, Кайназаровой, Патриса Лумумбы и Средняя, переулок Гатчинский;
– улицы Ашхабадская, Исанова, Осипенко и Тюменьская, переулки Ошский, Ашхабадский и Кольский;
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Бекет, Алыкулова и Аймончок), улица Логвиненко;
– жилмассив "Ак-Орго" (квадрат, ограниченный улицами Б.Алыкулова, Лущихина, Уркор,Льва Толстого).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная и Чайная);
– село Нижнечуйское (2-отделение);
– села Военно-Антоновка (улицы Шевченко, Крупской, Комсомольская и Ленина), Сокулук (улицы Калинина, Ленина и Свердлова);
– село Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых и Деповская);
– город Кара-Балта (квартал Победы №№ 3, 5, 6);
– село Алексеевка (улицы Школьная и Луговая).
С 10:00 до 13:00:
– село Суусамыр, перевал Тоо-Ашуу, тоннель им. Кольбаева.
В Таласской области с 8:30 до 17:00:
–село Боо-Терек.
С 9:00 до 17:00:
– села Буденный и Молотов.
С 9:00 до 18:00:
– село Талас.

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