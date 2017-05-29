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Главы МИД КР и Люксембурга обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипотношений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavy-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428794-ru.html

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29 мая 2017, 18:41       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн
обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В телеграмме Э.Абдылдаева говорится: "Примите сердечные поздравления по случаю 25-й годовщины установления официальных дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Великим Герцогством Люксембург.
Подчеркивая заинтересованность Кыргызской Республики в укреплении кыргызско-люксембургского сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, выражаю надежду на поступательное развитие отношений между нашими странами, у которых имеется нераскрытый потенциал для дальнейшего углубления и расширения.
Прошу принять, Ваше Превосходительство, мои наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей деятельности, а люксембургскому народу - мира и процветания".
В поздравлении главы МИД Люксембурга говорится: "Я очень рад отметить в этом году 25-летие установления дипломатических отношений между Люксембургом и Кыргызстаном.
За прошедший период времени нашим странам удалось развить прагматичное и плодотворное сотрудничество в различных областях, укрепить наши двусторонние связи и углубить взаимопонимание, взаимное доверие между нашими странами.
Потенциал наших двусторонних отношений использован не до конца, и я рад возможности воспользоваться этой знаменательной датой для выведения наших отношений на более высокий уровень сотрудничества, представляющего взаимный интерес для наших двух стран.
Пользуясь случаем, выражаю народу Кыргызстана мои наилучшие пожелания мира и процветания.
Примите, господин Министр, уверения в моем самом высоком уважении".

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