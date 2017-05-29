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Почему подростки носят телефоны в руках? — психолог раскрыла секрет

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428793-ru.html

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29 мая 2017, 18:25       Комментарии

Видеомост связал площадки в Бишкеке, Астане, Кишиневе и Минске.
Исаева отметила, что как только у современных детей появляется свободное время, многие сразу берутся за телефоны, планшеты и прочие устройства.
"В общественном транспорте школьники и молодые люди постоянно держат гаджеты в руках. Причем держат с такой гордостью... Это способ заявить о себе", - считает психолог.
По словам Исаевой, корень проблемы - в семьях, где родители неправильно воспитывают детей. Чрезмерная любовь к гаджетам грозит тем, что ребенок может разучиться самовыражаться, считает психолог.

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