Почему подростки носят телефоны в руках? — психолог раскрыла секрет

29 мая 2017, 18:25 Комментарии

Видеомост связал площадки в Бишкеке, Астане, Кишиневе и Минске.

Исаева отметила, что как только у современных детей появляется свободное время, многие сразу берутся за телефоны, планшеты и прочие устройства.

"В общественном транспорте школьники и молодые люди постоянно держат гаджеты в руках. Причем держат с такой гордостью... Это способ заявить о себе", - считает психолог.

По словам Исаевой, корень проблемы - в семьях, где родители неправильно воспитывают детей. Чрезмерная любовь к гаджетам грозит тем, что ребенок может разучиться самовыражаться, считает психолог.