Самые кассовые фильмы в Бишкеке по итогам последних майских выходных

29 мая 2017, 18:35 Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. По данным сети кинотеатров "Синематика", самыми востребованными в минувшие выходные были три фильма.

На третьем месте картина "Чужой: Завет". Из предыстории фильма зритель узнал об огромных существах, которые, как удалось выяснить главным героям, являются предшественниками человеческой расы. Чудом выжив во время событий, происходивших в "Прометее", Элизабет и Дэвид отправляются в путешествие.

На этот раз герои принимают решение посетить далекую планету Рай. В итоге оказывается, что название не соответствует реальному положению дел на планете: здесь живут чудовища, похожие на уже знакомых зрителю "чужих", только эти монстры намного агрессивнее. И тут начинается самое интересное...

Вторую строчку самых популярных у бишкекчан картин занимает фильм с потрясающими саундтреками "Меч короля Артура". У режиссера Гая Ричи получился суперсовременный взгляд на легенду о знаменитом короле. Исторический экшен рассказывает о молодых годах будущего правителя, когда он возглавлял шайку бандитов.

Зрителя ждут реалистичные, динамичные бои, которые сменяются словно застывшими волшебными битвами, стоит Артуру взмахнуть своим мечом. А еще попробуйте угадать, какие роли в фильме исполнили футболист Дэвид Бекхэм и сам Гай Ричи.

Самым популярным фильмом в выходные стала долгожданная пятая часть "Пиратов Карибского моря". Джек Воробей снова влюбляется - на этот раз в женщину из высшего общества, которой к тому же предъявлены обвинения в колдовстве. Но самым сильным чувством, которым "пропитан" фильм, является ненависть капитана Барбароссы. Злодей задумал объединиться с духом одного солдата, чтобы нарушить размеренную жизнь капитана Джека. Собственно, вокруг этого и закручен сюжет картины.

Место героя Орландо Блума в новой серии занимает его сын Генри Тернер (Брентон Туэйтс), а на смену Кире Найтли приходит молодая актриса Кая Скоделарио. Огромное количество спецэффектов, крутая операторская работа, сумасбродные идеи сценаристов вывели эту новинку в список лидеров проката и в США, и в Кыргызстане.