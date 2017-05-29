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Новости Кыргызстана

Почему подростки носят телефоны в руках? — психолог раскрыла секретПочему подростки носят телефоны в руках? — психолог раскрыла секрет

Самые кассовые фильмы в Бишкеке по итогам последних майских выходных

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428792-ru.html

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В центре Бишкека стоит военная техника

29 мая 2017, 18:35       Комментарии

БИШКЕК, 29 мая - Sputnik. По данным сети кинотеатров "Синематика", самыми востребованными в минувшие выходные были три фильма.
На третьем месте картина "Чужой: Завет". Из предыстории фильма зритель узнал об огромных существах, которые, как удалось выяснить главным героям, являются предшественниками человеческой расы. Чудом выжив во время событий, происходивших в "Прометее", Элизабет и Дэвид отправляются в путешествие.
На этот раз герои принимают решение посетить далекую планету Рай. В итоге оказывается, что название не соответствует реальному положению дел на планете: здесь живут чудовища, похожие на уже знакомых зрителю "чужих", только эти монстры намного агрессивнее. И тут начинается самое интересное...
Вторую строчку самых популярных у бишкекчан картин занимает фильм с потрясающими саундтреками "Меч короля Артура". У режиссера Гая Ричи получился суперсовременный взгляд на легенду о знаменитом короле. Исторический экшен рассказывает о молодых годах будущего правителя, когда он возглавлял шайку бандитов.
Зрителя ждут реалистичные, динамичные бои, которые сменяются словно застывшими волшебными битвами, стоит Артуру взмахнуть своим мечом. А еще попробуйте угадать, какие роли в фильме исполнили футболист Дэвид Бекхэм и сам Гай Ричи.
Самым популярным фильмом в выходные стала долгожданная пятая часть "Пиратов Карибского моря". Джек Воробей снова влюбляется - на этот раз в женщину из высшего общества, которой к тому же предъявлены обвинения в колдовстве. Но самым сильным чувством, которым "пропитан" фильм, является ненависть капитана Барбароссы. Злодей задумал объединиться с духом одного солдата, чтобы нарушить размеренную жизнь капитана Джека. Собственно, вокруг этого и закручен сюжет картины.
Место героя Орландо Блума в новой серии занимает его сын Генри Тернер (Брентон Туэйтс), а на смену Кире Найтли приходит молодая актриса Кая Скоделарио. Огромное количество спецэффектов, крутая операторская работа, сумасбродные идеи сценаристов вывели эту новинку в список лидеров проката и в США, и в Кыргызстане.

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