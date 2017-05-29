Премьер попросил у Всемирного банка $50 млн на финансирование мероприятий в рамках проекта Digital CASA

29 мая 2017, 17:34 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 29 мая, встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Лилией Бурунчук, сообщает пресс-служба правительства.

На встрече глава правительства предложил Всемирному банку рассмотреть возможность увеличения ранее одобренной суммы на финансирование мероприятий в рамках проекта Digital CASA с $20 до $50 млн.

"Правительством страны разрабатывается проект Стратегии-2040, на основе которой будет начата работа по подготовке среднесрочной Программы развития Кыргызстана на 2018-2022 годы. Основным ядром проекта "Таза Коом" является проект Digital CASA, направленная на создание региональной трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети для улучшения подключения к Интернету стран ЦА и части стран Южной Азии", – подчеркнул Жээнбеков.

Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук отметила, что со стороны банка обязательно будет рассмотрена возможность расширения финансирования мероприятий в рамках проекта "Таза Коом".