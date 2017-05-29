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Премьер попросил у Всемирного банка $50 млн на финансирование мероприятий в рамках проекта Digital CASA

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428791-ru.html

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29 мая 2017, 17:34       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 29 мая, встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Лилией Бурунчук, сообщает пресс-служба правительства.
На встрече глава правительства предложил Всемирному банку рассмотреть возможность увеличения ранее одобренной суммы на финансирование мероприятий в рамках проекта Digital CASA с $20 до $50 млн.
"Правительством страны разрабатывается проект Стратегии-2040, на основе которой будет начата работа по подготовке среднесрочной Программы развития Кыргызстана на 2018-2022 годы. Основным ядром проекта "Таза Коом" является проект Digital CASA, направленная на создание региональной трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети для улучшения подключения к Интернету стран ЦА и части стран Южной Азии", – подчеркнул Жээнбеков.
Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук отметила, что со стороны банка обязательно будет рассмотрена возможность расширения финансирования мероприятий в рамках проекта "Таза Коом".

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