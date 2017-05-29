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В парламенте предлагают присвоить Баткенским событиям статус войны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428790-ru.html

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29 мая 2017, 17:36       Комментарии

В парламенте КР предлагают присвоить Баткенским событиям статус войны. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
Комитет по бюджету и финансам ЖК КР сегодня, 29 мая 2017 года, рассмотрел законопроект "О внесении дополнений и изменений в Закон Кыргызской Республики "О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла". Законопроект инициирован в порядке народной инициативы.
Законопроектом предлагается Баткенским событиям 1999-2000 годов присвоить статус "войны".
"Кроме этого, предлагается увеличить размер пособий: семьям погибших — до 7 тыс. сомов,  военным с инвалидностью — до 15 тыс. сомов", — отметил председатель общественного объединения "Союз ветеранов воинов Баткена" Канат Бакалов, представлявший информацию о законопроекте.
Отметим, что Баткенские события  Указом Президента КР обозначены как спецоперация по уничтожению бандформирований. По итогам обсуждения комитет одобрил законопроект в первом чтении.

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