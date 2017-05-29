В парламенте предлагают присвоить Баткенским событиям статус войны

29 мая 2017, 17:36 Комментарии

В парламенте КР предлагают присвоить Баткенским событиям статус войны. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Комитет по бюджету и финансам ЖК КР сегодня, 29 мая 2017 года, рассмотрел законопроект "О внесении дополнений и изменений в Закон Кыргызской Республики "О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла". Законопроект инициирован в порядке народной инициативы.

Законопроектом предлагается Баткенским событиям 1999-2000 годов присвоить статус "войны".

"Кроме этого, предлагается увеличить размер пособий: семьям погибших — до 7 тыс. сомов, военным с инвалидностью — до 15 тыс. сомов", — отметил председатель общественного объединения "Союз ветеранов воинов Баткена" Канат Бакалов, представлявший информацию о законопроекте.

Отметим, что Баткенские события Указом Президента КР обозначены как спецоперация по уничтожению бандформирований. По итогам обсуждения комитет одобрил законопроект в первом чтении.