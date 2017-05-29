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Пьяный водитель протаранил толпу на курорте в Испании

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pyanyj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428789-ru.html

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29 мая 2017, 17:58       Комментарии

Водитель на автомобиле Audi протаранил людей на тротуаре возле ночного клуба в испанском городе Марбелья, пострадали по крайней мере три человека, водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан, пишут "Известия".
Инцидент произошел около 23.00 по местному времени у клуба Ocean Club. Водитель выехал на тротуар, где совершил наезд на группу пешеходов. Сбив трех человек, он скрылся с места происшествия, сообщает Федеральное агентство новостей.
Однако далеко уехать в таком состоянии водитель не смог. Около гостиницы Coral Beach Hotel автомобиль нарушителя столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали еще пять человек. После этой аварии местной полиции удалось задержать водителя, который оказался пьян.

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