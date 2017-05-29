Пьяный водитель протаранил толпу на курорте в Испании

29 мая 2017, 17:58 Комментарии

Водитель на автомобиле Audi протаранил людей на тротуаре возле ночного клуба в испанском городе Марбелья, пострадали по крайней мере три человека, водитель с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан, пишут "Известия".

Инцидент произошел около 23.00 по местному времени у клуба Ocean Club. Водитель выехал на тротуар, где совершил наезд на группу пешеходов. Сбив трех человек, он скрылся с места происшествия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Однако далеко уехать в таком состоянии водитель не смог. Около гостиницы Coral Beach Hotel автомобиль нарушителя столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали еще пять человек. После этой аварии местной полиции удалось задержать водителя, который оказался пьян.