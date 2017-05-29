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В Казахстане рассказали об ожиданиях от июньского саммита ШОС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kazakhs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428788-ru.html

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Друг манчестерского террориста рассказал о радикальной группировке в городе

29 мая 2017, 17:59       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Документы, которые будут приняты на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне в Астане, усилят сотрудничество в сфере безопасности, считает заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. Информацию об этом распространило российское агентство RIA.ru
"Принятие на предстоящем в Астане саммите ШОС 8-9 июня заявления глав государств о совместном противодействии международному терроризму и Конвенции по противодействию экстремизму усилят координацию сотрудничества стран региона в сфере безопасности", - сказал Василенко в ходе международного круглого стола "Роль парламентов в законодательном обеспечении сотрудничества и региональной безопасности в Центральной Азии".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.
Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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