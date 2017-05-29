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Индия и Пакистан станут полноправными членами ШОС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/indiia-i-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428786-ru.html

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29 мая 2017, 18:06       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Индия и Пакистан станут полноправными членами ШОС на предстоящем саммите организации в июне в Астане. Об этом сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на Генсека ШОС Рашида Алимова. Он рассказал об этом в кулуарах Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".
По словам Р.Алимова, предстоящий саммит будет "абсолютно новым" по качеству организации. "Это будет абсолютно новое качество организации, так как шестерка плавно перерастет в восьмерку. Практически по всем показателям она увеличится", - отметил он.
Как сообщает агентство на вопрос о возможных членах, Р.Алимов сказал "Да. Индия и Пакистан". Он также добавил, что новые члены ШОС (Индия и Пакистан) будут полностью приняты и утверждены на предстоящем саммите.
По словам Алимова, после присоединения Индии и Пакистана к ШОС, численность населения стран-участниц будет составлять 43-44% от мирового, ВВП стран-участниц будет составлять около 33 трлн. долларов. "Организация фактически из региональной превратится в трансрегиональную", - сказал генсек ШОС.

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