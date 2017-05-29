Выборы в местные кенеши состоялись открыто и без каких-либо серьезных нарушений – ЦИК

29 мая 2017, 18:10 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Выборы в местные кенеши прошли открыто, демократично и без серьезных нарушений. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Нуржан Шайлдабекова.

"Мы создали все условия для обеспечения прозрачных и демократических выборов. Новая избирательная модель, основанная на новых технологиях, не позволила применить грязные технологии. Сейчас завершился ручной подсчет голосов, и он совпадает с электронными итогами голосования", - сообщила Н.Шайлдабекова.

Так по ее данным, в выборах в местные кенеши приняли участие 22 политические партии и только две из них – СДПК и "Өнүгүү-Прогресс" участвовали в выборах во всех 8 городах. "Республика" участвовала в выборах в 7 городах, "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" - в 5 городах.

По предварительным данным, СДПК лидирует в 5 городах, "Мекеним Кыргызстан" - в 2 городах, "Өнүгүү-Прогресс" - в 1 городе.

Голоса избирателей в выборах депутатов городских кенешей, по предварительным итогам ручного подсчета, распределились следующим образом:

Кадамжай:

1 место – "Мекеним Кыргызстан" - 25% голосов избирателей,

2 место – "Өнүгүү-Прогресс" - 19,97%,

3 место – "Кыргызстан" - 17,39%,

4 место – "Республика" - 11,29%,

5 место – "Кыргызстан" - 8,64%,

6 место – "Ата-Журт-Мекенчил" - 8,47%,

7 место – "Бутун Кырызстан" - 7,99%.

Предварительное распределение мандатов: "Мекеним Кыргызстан" - 5 мандатов, "Өнүгүү-Прогресс" и СДПК – по 4 мандата, "Республика" - 3, "Кыргызстан" и "Ата-Журт Мекенчил" - по 2 мандата, "Бутун Кыргызстан" - 1 мандат.

Ноокат:

1 место – СДПК – 53,99%,

2 место – "Элдик-Народная" - 18,07%,

3 место – "Республика" - 11,14%,

4 место - "Замандаш" - 9%.

Распределение мандатов: СДПК – 13, "Элдик-Народная" - 4, "Замандаш" и "Республика" - по 2 мандата.

Кок-Жангак:

1 место – СДПК – 52,6%,

2 место – "Кыргызстан коммунисттер партиясы" - 38,25%,

3 место – "Өнүгүү-Прогресс" - 7,37%.

Распределение мандатов: СДПК – 11 мандатов, "Кыргызстан коммунисттер партиясы" - 8, "Өнүгүү-Прогресс" - 2.

Таш-Кумыр:

1 место – СДПК – 22,52%,

2 место – "Республика" - 21,2%,

3 место – "Мекеним Кыргызстан" - 17,57%,

4 место – "Өнүгүү-Прогресс" - 14,44%,

5 место "Ата-Журт-Мекенчил" - 9,88%,

6 место "Таш-Комур жаштары" - 7,48%.

Распределение мандатов: СДПК – 8 мандатов, "Республика" -7, "Мекеним Кыргызстан" - 6, "Өнүгүү-Прогресс" - 5, "Ата-Журт-Мекенчил" - 3 и "Таш-Комур жаштары" - 2 мандата.

Кемин:

1 место - СДПК – 33,03%,

2 место - "Республика" - 24,22%,

3 место – "Патриоттор ынтымагы" -15,04%,

4 место - "Кыргызстан",

5 место – "Баба дыйкан – дыйкандар жана фермерлер партиясы" - 7,92%.

Распределение мандатов: СДПК – 8 мандатов, "Республика" - 5, "Кыргызстан" и "Патриоттор ынтымагы" - по 3 мандата, "Баба дыйкан – дыйкандар жана фермерлер партиясы" - 2 мандата.

По ее словам во время выборов вышли из строя 14 АСУ, из которых 10 были заменены на запасные, и 4 АСУ удалось исправить и вернуть к работе на месте.

Заявлений, о каких либо нарушения в ЦИК не поступало.