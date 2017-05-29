М.Абулгазиев: Совершенствование международных автодорог является одним из приоритетных направлений развития страны

29 мая 2017, 18:23 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. Совершенствование международных транспортных путей является одним из приоритетных направлений экономического развития страны, усиливает региональную связь. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на научно-практической конференции "Внедрение новых технологий в дороги Кыргызстана" в г.Бишкек, сообщает пресс-служба правительства, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, укрепление международных транзитных маршрутов способствует развитию бизнеса, вместе с этим создаются дополнительные рабочие места.

Первый вице-премьер-министр сообщил, что применение новых технологий и использование современных материалов для обеспечения безопасности дорожного движения и сокращение количества несчастных случаев во всех регионах - должно быть одним из приоритетных направлений деятельности Министерства транспорта и дорог.

"Экономическое развитие нашей страны невозможно представить без международных магистралей, которые создаются с использованием новых технологий. На развитие транспортных коридоров, начиная с 1996 года, было привлечено более 1,5 млрд долларов США. Завершены коридоры Ош-Сарыташ-Иркештам и Сарыташ-Карамык. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции автомобильных дорог Бишкек-Нарын-Торугарт, Ош-Баткен-Исфана, Талас-Тараз-Сусамыр и строительству альтернативной дороги Север-Юг", - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

Первый вице-премьер-министр особо отметил, что Правительство будет поддерживать инициативы по улучшению качества дорог, и выразил надежду, что между Министерством транспорта и дорог участвующим на данном мероприятии и международными дорожниками состоится результативный обмен опытом и будет продолжена дальнейшая работа по решению проблем данной сферы.

В работе конференции участвовали депутаты Жогорку Кенеша, представители Межправительственного Совета дорожников стран участниц СНГ, Технического комитета Европейской Ассоциации асфальта Thomas Falvo, Французской компании "PR Industry", "Институт нефтехимпереработки" (Башкортостан) и представители дорожной отрасли других стран.