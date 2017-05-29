День 29 Мая: Свою армию будем кормить сами

29 мая 2017, 18:12 Комментарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Бишкек. Это первый визит патриарха после образования Среднеазиатского митрополичьего округа с выделением Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Патриарх прилетел в непростое время - количество прихожан падает из-за уменьшения славянской диаспоры и конкуренции со стороны других религий. По данным списка Госкомрелиии, в стране насчитываются один кафедральный собор, 43 храмов и один женский монастырь. За 25 лет независимости в Бишкеке был открыт один храм.

В это время активность других христианских сект была куда впечатляющей: баптисты открыли 50 церквей и представлены во всех регионах; адвентисты седьмого дня открыли 30 церквей; пятидесятники открыли 50 церквей; свидетели Иегова открыли 41 общину.

Христианские секты, надо отметить, пополняют своих приверженцев среди всех слоев населения и среди прихожан кыргызы занимают значительный процент. В отдельных церквях они составляют большинство.

В целом, официально поддерживаемые государством религии находятся под сильным давлением иностранных сект. Этот фронт работы объединяет ДУМК и РПЦ, и их главам Максату ажы Токтомушеву и патриарху Кириллу было о чем поговорить...

В минувшее воскресенье в стране прошли перевыборы депутатов местных кенешей, включая в городские кенеши 8 городов. В 5 горкенешах наибольшее количество мандатов получила партия власти СДПК. Но только в Ноокате эта партия получит более 50% мандатов.

Новая партия "Мекеним Кыргызстан" принимала участие на выборах в 5 городах и во всех получила мандаты. В Кадамжае партия получит больше всего мандатов, хотя на декабрьских выборах она не участвовала. Такие результаты говорят, что за партиями стоят большие ресурсы, как политические так и финансовые. То есть большие люди.

Интересней всего было ожидать результаты выборов в Жалал-Абаде и Кара-Балте, где попытки сформировать коалицию после первых выборов сопровождались громкими скандалами и судебными тяжбами.

В Жалал-Абаде больше всех мандатов, по предварительным данным, получит "Онугуу-Прогресс" - 9 мест. Это на один мандат больше, чем после декабрьских выборов. Два мандата потеряла СДПК - вместо 10 получит 8 мест. Это психологическая победа для оппозиционной партии. Но если смотреть на общую картину, то по сравнению с декабрем расклад сил остался прежним - 16 мандатов остались за оппозицией, 15 - за провластными силами...

Сегодня президент Атамбаев выступил на мероприятии в честь 25-летия Вооруженных сил страны. По его словам, возможно, Кыргызстан уже не будет получать такую значительную помощь, как раньше, от союзников.

О какой помощи говорил президент и о каких объемах идет речь?

Осенью 2012 года сразу после подписания соглашения об объединенной российской военной базе до 2032 года российская газета "Коммерсант" сообщила, что Россия готовит перевооружение кыргызской армии на общую сумму 1,1 млрд долларов.

Об идущих переговорах в начале декабря 2012 года подтвердил тогдашний премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.

"Есть определенные договоренности о перевооружении нашей армии", - подтвердил Атамбаев 24 декабря 2012 года на пресс-конференции.

Последующие месяцы шла обрывочная информация о предоставлении Россией гумпомощи стрелковым оружием и даже показали выгрузку в аэропорту "Манас" российского БТРа. Речи о масштабном перевооружении не шло, если, конечно, оно не прошло сверхсекретно. Кстати, сегодня на площади Вооруженные силы будут демонстрировать военную технику, большинство из которых из технологий 60-х годов.

Но сейчас, по прошествии 5 лет, власти уже изменили тон высказываний о перевооружении. "Поэтому пора нам уже самим зарабатывать и самим финансировать приобретение необходимого вооружения, техники и боеприпасов для нужд армии", - сказал президент.

Тем временем, чтобы новые вливания не разворовали, борьба коррупцией в армии была особенно впечатляющей: от Минобороны образца 2014 года и "Кыргызкурала", торгующего оружием, ничего не осталось. Ничего неизвестно о вертолетах, которые по соглашению должны были бы улететь в Уганду...