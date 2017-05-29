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В Джалал-Абаде на выборах подрались избиратели

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428782-ru.html

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29 мая 2017, 17:49       Комментарии

В минувшее воскресенье во время выборов депутатов местных кенешей на избирательном участке №2115 в Джалал-Абаде подрались несколько граждан, сообщил региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.
Один мужчина хотел разнять дерущихся, но пострадал сам. Он и обратился в милицию.
"Факт драки зарегистрирован в УВД города. Назначены соответствующие экспертизы по факту избиению гражданина", - отметили в правоохранительных органах.
В воскресенье прошли досрочные выборы в 20 кенешах, в 21 - очередные. Досрочное голосование провели в городах Айдаркене, Кадамджае, Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, Кара-Балте и Кемине. Предыдущие составы горсоветов не смогли выбрать глав местного самоуправления, и по предложению ЦИК президент распустил их, назначив досрочные выборы.

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