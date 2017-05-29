Горькими слезами... трудно защитить детей, закармливая мороженым

29 мая 2017, 17:56 Комментарии

Не жизнь у нас, а сплошные праздники! Вчера отмечали День пограничника, сегодня страна чествует Вооруженные силы. На прошлой неделе поздравляли мам, а буквально через пару дней будем праздновать Международный день защиты детей.

Отмечать последний у нас начали еще в далеком 1950 году. Тогдашние дети сейчас уже бабушки и дедушки, поэтому можно смело утверждать, что практически все сограждане успели побывать героями празднества, которое в последнее время сводится к поеданию мороженого и пирожных, купанию в бассейнах да катанию на качелях-каруселях.

Однако совсем недавно одна депутатка, заседающая в Жогорку Кенеше, выступила с необычным предложением. Она прямо заявила, что взрослые должны прекратить безгранично радоваться за своих детей и действительно встать на их защиту. Ведь, судя по названию праздника, 1 июня мы все должны думать именно об этом. Потому нечего сыпать сладостями как из рога изобилия - лучше провести уроки и рассказать детям, например, как вести себя при стихийных бедствиях или в других опасных ситуациях.

Парламентарий напомнила, что за последнее время в стране случилось много трагических происшествий, в которых погибли дети. Она говорила как о стихийных бедствиях на юге, так и о многочисленных ДТП. Вспомнила и об инциденте в ошском парке аттракционов, где рухнула карусель. В конце концов депутат предложила правительству сосредоточиться на том, чтобы защитить подрастающее поколение от возможных угроз.

Однако призыв законодательницы не нашел поддержки в обществе. Со всех сторон на нее посыпались критические замечания, сводящиеся к тому, что большинство наших деток могут порадоваться жизни только 1 июня да в Новый год. Мол, пусть хоть попляшут и сладостями побалуются, а заумные уроки следует проводить в другое время, и не надо одно подменять другим.

Каждый, конечно, сам волен решать, как и когда ему веселиться, но мне кажется, в чем-то народная избранница была права. Только, как говорится, кесарю - кесарево. Детям можно порадоваться тому, что о них хотя бы иногда так активно вспоминают, а уроки безопасности надо проводить прежде всего со взрослыми, которые чаще всего и являются источником угрозы для подрастающего поколения. О том, какие страшные вещи порой происходят в семьях, и говорить устали, а уж о беспределе на дорогах сейчас буквально криком кричат.

Активисты даже решили всколыхнуть общественность и привлечь внимание к происходящему. Хотели пройти маршем по нескольким улицам Бишкека, но в силу ряда обстоятельств ограничились флешмобом, выстроившись в виде букв "ДТП". Жаль, что этого не видели сами нарушители Правил дорожного движения. Организаторы действа заявили, что призывают граждан быть активнее и не бояться делать замечания водителям общественного транспорта.

В последнее время я сама не раз становилась свидетелем грубейшего нарушения правил - от торможения машин на пешеходном переходе перед самым носом "безлошадных" граждан до бесцеремонного проезда перекрестка на красный сигнал светофора. Возможно, если бы в столице установили камеры видеофиксации нарушений, кое-кто из водителей не стал бы так откровенно беспредельничать на дороге. Однако благодаря бывшему руководству МВД вакханалия на улицах не только продолжается, но, кажется, даже усиливается.

Кстати, недавно достоянием общественности стала информация о том, что сотрудники Жайыльского райсуда безнаказанно отпускали обвиняемых в пьяном вождении - в прошлом году служители Фемиды не зарегистрировали 51 административное производство, поступившее из отдела патрульной милиции ОВД. Материалы в канцелярии суда отсутствовали, водителей к ответственности не привлекли...

Но сегодня мы говорим о защите детей. Так может быть, настоящая защита состоит не в закармливании мороженым, а в том, чтобы вбить в головы граждан непреложные истины, например, о недопустимости нарушения ПДД?

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