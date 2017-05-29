Сегодня: суд над Саляновой, попались наркокурьеры, жара сменится прохладой

29 мая 2017, 17:30 Комментарии

Процесс над Саляновой. В Первомайском районном суде началось разбирательство по уголовного делу экс-генпрокурора и бывшей главы Минюста - ее обвиняют в "Злоупотреблении должностным положением". Впрочем, как только слушания начались, так их практически сразу решили перенести в Ленинский суд. Об этом ходатайствовали адвокаты подсудимой, они аргументировали свою просьбу тем, что дело должно разбираться там, где было совершено преступление.

Минюст, где Салянова продлила адвокатскую лицензию бакиевскому приближенному Елисееву, находится в Ленинском районе, поэтому судья не стал возражать о переносе процесса и удовлетворил ходатайство юристов подозреваемой. Есть подозрения, что экс-генпрокурор имела личную заинтересованность в махинациях с бакиевским приближенным. С большой долей вероятности Елисеев так или иначе причастен к оформлению на трех депутатов "Ата Мекена" долей в офшорной компании Бакиевых в Белизе. Эта фирма претендовала на весомый пакет акций сотового оператора MegaCom. Эта сделка могла принести тем, кто ее провернет, десятки миллионов долларов.

Везли наркотики под видом лекарств. В Кыргызстан пытались ввезти 1 200 таблеток псевдоэфедрина и морфина. Грузовая машина с запрещенными препаратами прибыла из Китая. Контрабанду обнаружили на территории склада временного хранения при проведении таможенного контроля.

Крупная партия сильнодействующих психоактивных наркотических веществ пересекала границу под видом разрешенных лекарств. Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру, возбуждено уголовное дело. Следственные органы устанавливают владельца опасного груза и круг лиц, причастных к перевозке наркотиков.

Активисты требуют "Безопасный город". Пользователи социальных сетей меняют фотографии на своих страничках. К акции протеста, развернувшейся в интернет-пространстве, присоединились более 1 600 человек, в том числе отечественные знаменитости. "Я требую безопасного города!" такие лозунги разместили под своими профильными портретами в аккаунтах певец Кайрат Примбердиев, кинорежиссер Нурбек Эген, юрист Жоомарт Жолдошев и многие другие.

Активисты заявляют, что власти неоправданно затягивают вопрос с оснащением улиц Бишкека системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Чтобы заставить чиновников двигаться, используются самые разные методы, акции в память о жертвах аварий. Под петицией, размещенной в интернете, подписались более 2 500 пользователей. Большинство из них уверены в том, что затягивание реализации проекта "Безопасный город" - это преступление против граждан, которые ежедневно подвергаются опасности на улицах Бишкека.

25-летие Вооруженных сил. Сегодня в республике отметили годовщину образования армии. В торжествах, посвященных этому событию, принял участие президент Атамбаев. Глава государства подчеркнул, что за последние 5-6 лет со стороны государства было пересмотрено отношение к вопросам безопасности. Если в 2011 году техника не могла даже доехать до площади, чтобы участвовать в военном параде, то сейчас части и подразделения обеспечены всем необходимым и располагают современными видами вооружений.

В своем выступлении глава государства акцентировал внимание на нарастающей угрозе терроризма. Атамбаев подчеркнул, что ситуация в регионе и мире непростая, поэтому армия должна быть готова к защите Родины.

"Я открыто скажу, что в нашей стране хватает подонков, готовых за гранты или политические дивиденды раскачать ситуацию, нажиться на межэтнических, пограничных конфликтах", – отметил президент.

Трагедия в Кара-Суйском районе. В селе Кызыл-Кыштак мужчина сорвался в колодец глубиной 27 метров, 41-летний местный житель скончался на месте. Бригада спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям подняла тело погибшего на поверхность. По предварительной версии, которая принята как основная, произошел несчастный случай.

По данным пресс-службы МЧС, мужчина, 1976 года рождения, чистил колодец на улице Мукумий в селе Кызыл-Кыштак и упал туда ". По факту трагического инцидента правоохранительные органы начали расследование. Сотрудники МВД выясняют и уточняют детали происшедшего. Тело погибшего передано родственникам.

Жара сменится прохладой. Сегодня было полное ощущение того, что под палящими лучами солнца вот-вот начнет плавиться асфальт. Однако уже вечером или ночью произойдет резкое изменение погоды. В Бишкеке 30 мая ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха понизится до вполне комфортных значений. Ближайшей ночью +16...+18, во вторник днем около +21...+23.

В среду и четверг, по предварительным данным, осадков не ожидается. Но воздух уже не будет таким раскаленным, как сегодня. 31 мая и 1 июня днем температура воздуха в столице в дневные часы будет подниматься до +25...+27 градусов.