Фракция "РАЖ" приняла участие в открытии спорткомплекса на юге страны

29 мая 2017, 17:35 Комментарии

Депутаты парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" во главе с лидером партии Омурбеком Бабановым приняли участие в открытии спортивного комплекса в селе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. По инициативе сельчан комплекс назван в честь депутата фракции "РАЖ" Умбеталы Кыдыралиева.

Омурбек Бабанов пожелал сельчанам, чтобы открытие нового спорткомплекса стало отправной точкой для молодежи округа.

"Желаю, чтобы дети, которые будут здесь заниматься, в будущем стали чемпионами и прославили родное село, родную страну. Я надеюсь, что в будущем такие центры будут в каждом селе. Для этого вы должны поддерживать достойных руководителей. Я заметил, что все выступавшие хорошо отзывались о работе акима и называли его личной заслугой строительство этого зала. Вот таких руководителей должен поддерживать народ, потому что они болеют душой за родное село и делают все для его развития", - отметил Омурбек Бабанов.

В своем выступлении представители местных органов отметили, что депутат парламента всегда оказывает поддержку родному селу, в том числе помог и в строительстве спортивного комплекса.

"Я рад, что на моей малой родине появился спортивный центр, где молодые люди смогут тренироваться. Здоровое население – сильное государство. В нашем айыл-окмоту живет 10 тысяч человек, но ребятам до сих пор негде было заниматься спортом", - сказал Умбеталы Кыдыралиев.

В ходе встречи лидер фракции также ответил на вопросы жителей села Ак-Жол.