Доллар США: 67.9504 (+0.0004) 
Евро: 76.2675 (-0.1185) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

EU Reporter: Амбиции КазахстанаEU Reporter: Амбиции КазахстанаПремьер попросил у Всемирного банка $50 млн на финансирование мероприятий в рамках проекта Digital CASAПремьер попросил у Всемирного банка $50 млн на финансирование мероприятий в рамках проекта Digital CASA

Фракция "РАЖ" приняла участие в открытии спорткомплекса на юге страны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360650_fr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428778-ru.html

Похожие новости

М.Абулгазиев: Совершенствование международных автодорог является одним из приоритетных направлений развития страны

Выборы в местные кенеши состоялись открыто и без каких-либо серьезных нарушений – ЦИК

Asia+: На что жалуются иностранные инвесторы в Узбекистане?

Президент подписал изменения в Кодекс об административной ответственности и закон о ветеринарии

На акцию "Таза Иссык-Куль" вышли более 1,5 тыс человек, в том числе и иностранцы

29 мая 2017, 17:35       Комментарии

Депутаты парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" во главе с лидером партии Омурбеком Бабановым приняли участие в открытии спортивного комплекса в селе Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. По инициативе сельчан комплекс назван в честь депутата фракции "РАЖ" Умбеталы Кыдыралиева.
Омурбек Бабанов пожелал сельчанам, чтобы открытие нового спорткомплекса стало отправной точкой для молодежи округа.
"Желаю, чтобы дети, которые будут здесь заниматься, в будущем стали чемпионами и прославили родное село, родную страну. Я надеюсь, что в будущем такие центры будут в каждом селе. Для этого вы должны поддерживать достойных руководителей. Я заметил, что все выступавшие хорошо отзывались о работе акима и называли его личной заслугой строительство этого зала. Вот таких руководителей должен поддерживать народ, потому что они болеют душой за родное село и делают все для его развития", - отметил Омурбек Бабанов.
В своем выступлении представители местных органов отметили, что депутат парламента всегда оказывает поддержку родному селу, в том числе помог и в строительстве спортивного комплекса.
"Я рад, что на моей малой родине появился спортивный центр, где молодые люди смогут тренироваться. Здоровое население – сильное государство. В нашем айыл-окмоту живет 10 тысяч человек, но ребятам до сих пор негде было заниматься спортом", - сказал Умбеталы Кыдыралиев.
В ходе встречи лидер фракции также ответил на вопросы жителей села Ак-Жол.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум