Мобильный оператор О! улучшил качество связи в 87 населенных пунктах

29 мая 2017, 17:53 Комментарии

"Качество связи – дело техники!" - отмечают в технической дирекции мобильного оператора О!. Сегодня наши специалисты делятся с вами отличной новостью – масштабная работа по увеличению ёмкости и территории охвата сети 2G/3G/4G затронула 87 населенных пунктов Кыргызстана!

Новые базовые станции стандарта 4G установлены:

В городе Кербен Джалал-Абадской области, в селе Джим Ошской области, в селе Гавриловка и сельском округе Таш-Добо Чуйской области.

Расширение ёмкости сети и, как следствие, улучшение качества сети 4G теперь могут ощутить жители городов Ош, Бишкек, Талас, села Базаркоргон и города Кочкор-Ата Джалал-Абадской области, села Кочкорка в Нарынской области, города Карасу Ошской области и сёл Ново-Павловка, Аламудун, Лебединовка в Чуйской области.

Новое покрытие 3G охватило:

Мирмахмудовский айыльный округ, села Кашкалдак, Жатан, Жар-Коргон, Борко, Барын, Арбын, Катта-Тал Ошской области, Маевский айыльный округ Чуйской области и сёла Сары-Талаа, Таш-Булак Джалал-Абадской области.

Улучшение сети 3G и 2G было проведено в городах Бишкек, Токмак, Кара-Балта, в Ново-Павловском айыльном округе, а также в селах Кок-Жар и Новониколаевка Чуйской области. Кроме того, заметно улучшилось качество связи в сёлах Ала-Бука, Кызыл-Алма, Сузак, Базар-Коргон, Жалгыз-Жангак, Базар-Коргон, Момбеково в городах Таш-Кумыр, Кара-Куль и Джалал-Абад Джалал-Абадской области. Работы по расширению сети также были проведены в городах Каракол, Балыкчы Иссык-Кульской области, а также в городах Узген, Ноокат и в сёлах Кара-Таш, Араван, Кашгар-Кыштак, Таштак, Киров, Борбаш Ошской области.

Учитывая растущую востребованность услуг мобильной сети О!, а также понимая стратегическую важность обеспечения населения качественной связью, мобильный оператор О! ведёт активную работу в этом направлении. Так, новые базовые станции установлены в сёлах Таштак, Арбын, Жар-Коргон, Барын, Борко Ошской области и в сёлах Новониколаевка, Нижнее Восточное в Чуйской области.

Мобильный оператор О! – отличная связь по всему Кыргызстану!

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