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EU Reporter: Амбиции Казахстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eu-report...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428775-ru.html

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Kazinform: Бесплатное такси запустили в Южном Казахстане в месяц Рамазан

29 мая 2017, 17:36       Комментарии

EU Reporter: Новые цели Казахстана на ближайшие годы были озвучены Президентом Нурсултаном Назарбаевым в Послании "Третья модернизация Казахстана" и статье "Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания".
Европейский Союз полностью поддерживает амбиции РК по вхождению в 30-ку наиболее развитых стран и рассматривает развитие Казахстана как необходимость для благосостояния региона и Европы. Бельгийский депутат Марк Тарабелла поддержал конституционные реформы, принятые в Казахстане в марте, которые направлены на дальнейшее демократическое развитие Казахстана, поскольку правительство будет более подотчетным парламенту.
"Президент, похоже, хочет открыть дверь к демократическим изменениям в институтах страны", - сказал он корреспонденту EU reporter. Журнал также отметил и другие приоритеты, в том числе перевод на казахский язык 100 лучших в мире учебников по гуманитарным наукам, продвижение национальных священных мест Казахстана на национальном уровне и современную культуру Казахстана во всем мире.
Кроме того, отмечены и поощрение более сильного "соседства" и местного самосознания, как части более широкой национальной идентичности, а также признание лиц, внесших свой вклад в достижения Казахстана. Проект "100 новых лиц Казахстана" расскажет эту историю через индивидуальную жизнь 100 граждан из разных регионов разных возрастных групп и этнического происхождения, каждый из которых преуспел в течение последних 25 лет. "Президент Назарбаев хочет, чтобы все видели человеческие жизни и драматические истории за цифрами и фактами прогресса Казахстана. Он предлагает реальные истории реальных людей, чтобы нарисовать картину современного Казахстана", - говорится в материале.
Источник и фото: inform.kz

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