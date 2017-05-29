Khovar: Согдийцам повысят навыки ведения бизнеса в швейной отрасли

29 мая 2017, 17:45 Комментарии

Khovar: Семинар по управлению персоналом и бизнес-планированию для представителей текстильных и швейных компаний Согдийской области, нацеленный на улучшение навыков ведения бизнеса местных предпринимателей, состоится 29 мая в Худжанде. Мероприятие организовано Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международным торговым центром (МТЦ), финансируется Правительством Швейцарии. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в представительстве ЕБРР.

Мероприятие нацелено на предоставление информации и передачи знаний о важности внедрения качественного управления персоналом и стратегического бизнес-планирования. Оно призвано поддержать малые и средние предприятия посредством увеличения эффективности и продуктивности их бизнеса.

Тренером семинара выступит директор местной консалтинговой компании "ISD Consulting" Рахмат Хакулов. Он расскажет участникам о роли менеджера в компании, функциях, которые должен выполнять управляющий, а также о роли менеджера в управлении персоналом, установлении связи между ключевыми показателями эффективности с мотивацией сотрудников. Также он познакомит представителей текстильных и швейных компаний с важными составляющими эффективного бизнес-плана и расскажет о выгодах, которые они могут получить от разработки стратегического бизнес-планирования.

"Систематическое повышение квалификации предпринимателей является залогом успеха их бизнеса. К сожалению, большинство предпринимателей из-за большой загруженности и текучки не могут уделить достаточного внимания своему развитию, что приводит к недоиспользованию имеющихся возможностей и сдерживает динамичное развитие бизнеса. Участие в тренингах по стратегическому бизнес-планированию и менеджменту позволяет руководителям и владельцам бизнеса определить более четко цели и стратегии развития, усовершенствовать систему и методы управления и со стороны посмотреть на состояние их бизнеса, а также наметить пути дальнейшего совершенствования", — сказал Р. Хакулов.

В ходе мероприятия представители ЕБРР расскажут участникам о консалтинговых продуктах банка. Европейский банк реконструкции и развития поддерживает малый и средний бизнес, улучшает доступ к финансированию и помогает получить ноу-хау для развития бизнеса.

Международный торговый центр при поддержке Правительства Швейцарии ставит перед собой цель — повысить экспортную конкурентоспособность текстильной и швейной отрасли Таджикистана посредством предоставления поддержки предприятиям сектора.

Фото: khovar.tj