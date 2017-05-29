Podrobno.uz: A.Усманов построит суперсовременную туристическую зону в центре Бухары

29 мая 2017, 17:50 Комментарии

Podrobno.uz: Известный российский предприниматель и меценат узбекского происхождения Алишер Усманов примет участие в реализации проекта по строительству туристской зоны "Кадимий Бухоро", сообщает Podrobno.uz

Подарок от Усманова

На днях Президент Узбекистана утвердил комплексный документ по ускоренному развитию туристского потенциала Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы. Один из его ключевых моментов — создание в городе туристской зоны "Кадимий Бухоро" со строительством на ее территории современных малоэтажных гостиниц, культурно-оздоровительных и торгово-развлекательных центров, обеспечивающих условия для полноценного круглосуточного досуга иностранных туристов.

Мавзолей Исмоила Сомони, Бухара

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Глава государства назначил Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана уполномоченным кредитно-финансовым учреждением, обеспечивающим организацию схемы финансирования проекта, в том числе путем привлечения прямых инвестиций и благотворительных средств российского предпринимателя Алишера Усманова.

Границы новой турзоны будут определены до конца июля этого года, при этом ее общая территория составит не менее 10 га. Все субъекты предпринимательства и инвестиционные компании, которые будут осуществлять деятельность на территории "Кадимий Бухоро", освободят до 1 января 2020 года от уплаты земельного налога, налога на прибыль, имущество юридических лиц, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей.

Бухара

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Синтез традиций и современности

Еще одним крупным проектом, реализатором которого выступит банк "Асака", станет создание в исторической части Бухары, на территории рынка "Шахристон", квартала ремесленников и крытого рынка. Он будет состоять из двухэтажных домов с традиционными ремесленными мастерскими и магазинами по реализации национальной сувенирной продукции, золотошвейных изделий, книжной продукции, фруктов и овощей, сладостей и другой востребованной среди туристов продукции.

Все эти объекты возведут с применением стилистических и декоративных приемов в традициях национального зодчества и сохранением окружающего исторического облика.

Цитадель Арк, Бухара

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Министерство культуры для привлечения туристов организует в туристской зоне "Кадимий Бухоро" и других местах города различные шоу, театрализованные концертные представления, с реконструкцией исторических событий, выступления фольклорных ансамблей и артистов современной эстрады, показы мод и другие зрелищные мероприятия. Также вся историческая часть Бухары получит бесплатный Wi-Fi.

Глава государства поручил провести полную реставрацию комплекса "Арк" с завершением к 2021 году работ по восстановлению разрушенной части его внутреннего двора.

Брендовый подход

Огромная работа будет проведена и по увеличению туристического потенциала региона. Госкомтуризма должен разработать новый бренд для Бухары, как уникального города-музея, признанного жемчужиной Востока, и провести в 2017-2019 годах широкую рекламную кампанию под слоганом "Священная Бухара — средоточие просвещенного Ислама".

Фестиваль "Шелк и специи" в Бухаре

Новый бренд планируется продвигать за счет фестивалей "Шелк и специи", "Ковун сайли", "День города", "Шарк таомлари", "Ремесленники Бухары", организации инфо-туров для иностранных туристских организаций и представителей средств массовой информации, а также продвижения туристского потенциала на популярных зарубежных телеканалах.

Параллельно будет идти благоустройство территории города, включая утверждение обновленного проекта детальной планировки центральной части Бухары, создание в центре города новой "торговой" улицы с размещением сети специализированных магазинов сувениров и подарков, установку на объектах туристической инфраструктуры банкоматов и терминалов, организацию валютных обменных пунктов, Wi-Fi-зон в местах массового скопления туристов.

Фестиваль "Шелк и специи" в Бухаре

xn--anadoluajans-d5b.gov.tr

Среди других первоочередных планов — создание новых туристских маршрутов, в том числе путем развития необходимой инфраструктуры вокруг озера "Агутма" Шафирканского района, проведения капитального ремонта "Визит-центра" экологического центра "Жайрон" и возведения вокруг него зоологического парка.

Особый акцент будет сделан на развитии охотничьего, пляжного и спортивного туризма на озере "Коракир" Пешкунского района, благоустройство территории вокруг музея "Афшона" со строительством специализированных домов-лечебниц.

Рабочую группу по обеспечению контроля за реализацией Программы ускоренного развития туристского потенциала города Бухары и Бухарской области на 2017-2019 годы возглавил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В результате реализации документа, по оценкам экспертов, в течение 2017-2021 годов объемов туристских услуг в регионе увеличится 2,1 раза, а количества туристов — в 1,9 раза.