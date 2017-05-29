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В Кыргызстан из Китая под видом лекарств пытались провезти наркотики

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428771-ru.html

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29 мая 2017, 17:30       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. В Кыргызстан из Китая под видом лекарств пытались провезти наркотики, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.
По ее информации, сотрудниками Центральной таможни ГТС на территории склада временного хранения "БТС" при проведении таможенного контроля было задержано автотранспортное средство "Ман", прибывшее из Китая в адрес одного из ОсОО.
В автомашине были обнаружены таблетки - вещества "препарат псевдоэфедрина" (прекурсор, используемый при изготовлении наркотических средств) и вещества "препарата морфина" (наркотическое средство) общим количеством 1200 таблеток. Запрещенные в обороте препараты были ввезены под видом и в упаковках разрешенных лекарственных средств.
На основании собранных материалов, переданных в Генеральную прокуратуру, было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 204, ч.1, 2 УК КР.

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