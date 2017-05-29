В Ошской области строятся два новых цементных заводов

29 мая 2017, 17:38 Комментарии

Ош, 29 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Араванском районе Ошской области идёт строительство двух новых цементных заводов. Об этом сообщили в представительстве правительства в Ошской области.

Так во втором квартале 2017 года в июле-августе месяце будет сдан в эксплуатацию новый цементный завод "Синьцзи Прим". Строительство цементного завода началось в 2016 году в сельской управе Керме-Тоо Араванского района. В настоящее время все строительные работы выполнены на все 100 процентов, открытие завода намечено на конец июля начало августа. В сутки завод будет производить 800 тон цемента, где будут обеспечены работой 150 человек.

Параллельно в сельской управе Аллия Анаров Араванского района идёт строительство другого нового цементного завода "ЮгЦМ" сметной стоимостью выше 80 млн долларов. Об этом сообщил глава данной сельской управы Жалалидин Нурбаев.

"Строительные работы начаты в конце марта 2017 года и планируется сдача в эксплуатацию в мае 2018 года. В сутки завод будет производить 2500 тонн цемента, новыми рабочими местами будут обеспечены 450 человек" - добавил он.