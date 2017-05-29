Учреждениям ГСИН планируют отключить электричество за долги

29 мая 2017, 17:11 Комментарии

ОАО "Северэлектро" планирует отключить электроснабжение ряда учреждений в Бишкеке

По данным ведомства, 30 мая отключат за дебиторскую задолженность электроснабжение ряда учреждений, финансируемых из республиканского бюджета

"Среди должников учреждение ГСИН №21, долг составил 716 тыс. 498 сомов. Также отключения подлежат Департамент по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных, долг – 329 тыс. 058 сомов, Институт сейсмологии – 224 тыс. 818 сомов, Финансово-хозяйственное управление МВД – 426 тыс. 294 сомов, Национальный хирургический центр – 877 тыс. 717 сомов и другие", – говорится в сообщении.