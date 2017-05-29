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Учреждениям ГСИН планируют отключить электричество за долги

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/uchrez...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428768-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 29 мая отключат электричество

В каких районах Бишкека и Чуйской области 28 мая отключат электричество

29 мая 2017, 17:11       Комментарии

ОАО "Северэлектро" планирует отключить электроснабжение ряда учреждений в Бишкеке
По данным ведомства, 30 мая отключат за дебиторскую задолженность электроснабжение ряда учреждений, финансируемых из республиканского бюджета
"Среди должников учреждение ГСИН №21, долг составил 716 тыс. 498 сомов. Также отключения подлежат Департамент по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных, долг – 329 тыс. 058 сомов, Институт сейсмологии – 224 тыс. 818 сомов, Финансово-хозяйственное управление МВД – 426 тыс. 294 сомов, Национальный хирургический центр – 877 тыс. 717 сомов и другие", – говорится в сообщении.

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