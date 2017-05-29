Как маргинальный пост использовать для провокации: Рецепт от Бабакулова

29 мая 2017, 16:29 Комментарии

Нехорошие времена настают или уже настали, когда пожарные сами поджигают, чтобы тушить, не остаться без работы. Люди, чье призвание предупреждать пожары, сами заинтересованы в пожарах, они подсовывают иной раз спички явным поджигателям, указывают с какого места поджечь, чтобы все охватило огнем. Они иногда просто поддерживают тлеющие угли, чтобы бросить дрова в нужный момент. Примерно так можно описать то, что приходится регулярно наблюдать, когда некоторые лица все время пытаются каким–то образом ковырнуть еще незажившие раны после страшных Ошских событий 2010 года.

Это может быть самая большая трагедия в истории современного Кыргызстана, когда два братских народа, когда сосед на соседа пошел с ножом из-за амбиций подлых, коварных политиков. С тех пор прошло 7 лет, но кто-то постоянно пытается спекулировать на этих событиях, пытаясь снова столкнуть, стравить кыргызов и узбеков. Понять невозможно таких людей, да и не заслуживают они никакого оправдания. Возможно, манипуляторами движут только корыстные интересы, так как после Ошских событий они смогли заработать очень хорошие деньги, спекулируя на теме межэтнических отношений. Играя на чувствах зарубежных фондов, пугая их различными страшными сценариями. А когда все начало затухать, когда простые кыргызы и узбеки поняли, что их банально натравили друг на друга самым подлым образом, эти "пожарные" пытаются раздуть тлеющие огоньки, подбросить дрова, хворост.

Есть и те, кто пытается столкнуть кыргызов и узбеков, чтобы половить рыбку в мутной воде. Погрузить страну в пучину нового межэтнического конфликта, чтобы заработать политические очки, играя на эмоциях, страстях, агрессии людей. Вот один из ярких примеров.

18 мая в два часа ночи в Ноокене произошла драка. В милиции утверждают, что это была самая что ни на есть обычная бытовая поножовщина, четверых участников которой с различными травмами доставили в больницу. Главный

зачинщик драки скрылся с места преступления, прятался несколько дней. 23 мая, как потом сообщило МВД КР, было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В этот же день беглец был задержан в Баткенской области и сейчас находится в ИВС. В настоящее время по данному делу идет следствие. Одним словом, обычное преступление. Но события дальше приняли неожиданный оборот.

Провокаторы в социальных сетях развернули настоящую кампанию, пытаясь перевести бытовую ссору в разряд чуть ли не межнационального конфликта. На самом деле оказалось, парни подрались на почве любовного треугольника: девушку не поделили. Провокаторы, скрывающиеся за фейковыми аккаунтами в соцсетях, начали разогревать пользователей различными домыслами. Естественно, и реакция была соответствующая. В соцсетях хватает людей, которые быстро ведутся на провокации, особенно когда несколько троллей пытаются в комментариях подогревать страсти.

Но тема не имела продолжения. Потому как здравомыслящие пользователи ее проигнорировали. Что стояло за этой провокацией? Пока можно предположить, что кто-то пытается раскачать ситуацию на юге, и не исключено, что это связано с предстоящими президентскими выборами. Кому–то сильно хочется, чтобы страну вновь захлестнули межэтнические столкновения. А расчет может быть самым прагматичным, связанный с политическими интересами определенных лиц, желающих как-то оказаться во власти.

Казалось, тема закрыта, МВД дало разъяснение. Но… Информационное агентство "Фергана" опубликовало статью Улукбека Бабакулова якобы по горячим следам "Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над "сартами". В качестве главной иллюстрации к своей статье он поставил фотографию группы парней в национальных ак калпаках. К слову, эти молодые люди к теме статьи не имеют никакого отношения. Этот журналист полностью описал страсти вокруг провокационного поста в соцсетях, сделав акцент на то, что кыргызы готовы в любой момент начать резню узбеков.

Нет смысла цитировать статью, о которой идет речь. Якобы, высказывая беспокойство ситуацией, Бабакулов просто пытается разогреть другую сторону – этнических узбеков. Статья тенденциозная и провокационная, как бы ни отнекивался Бабакулов. Автор даже не попытался разобраться в ситуации, то есть выяснить все обстоятельства события, связанного с дракой. Просто перешагнул через журналистские стандарты, которые предполагают всестороннее освещение события. Ставка была сделана на разогрев националистических чувств. Чувствует ли Бабакулов свою ответственность и понимает ли "Фергана", что они просто пытаются раздуть огонь межэтнической вражды? Скорее нет, "Фергана" чувствует себя на коне и становится популярным СМИ только тогда, когда в какой-то стране Центральной Азии происходят трагические события.

Сетуя о несчастной судьбе узбеков в Кыргызстане, описывая словесный понос различных подонков в соцсетях, Бабакулов с "Ферганой" поддерживают откровенных провокаторов и с той и с этой стороны. Хотя провокаторов, сеющих вражду между народами, трудно отнести к определенной нации или народу. Эти люди – маргиналы, живущие по принципу "кому война, кому мать родна".

Кстати, также себя вел и упомянутый в речи Атамбаева 9 мая российский писатель Михаил Веллер. Он, якобы осуждая скинхедов, тем не менее их поддержал, указав, что "разгул национал-экстремизма можно считать уродливой, болезненной и опасной формой обострения инстинкта национального самосохранения". Фактически дал право на жизнь звериной идеологии. Оправдал убийство инородцев скинхедами инстинктом национального самосохранения. Если кто-то повелся на интервью Веллера о том, что он пушистый, тем лучше ознакомиться с его рассказом о поездке во Фрунзе (нынешний Бишкек). И вы столкнетесь с откровенным издевательством над аборигенами тогда еще Советской Киргизии. Рассказ называется "Гитара Фрунзе" (из цикла "Мишахерезада").

Вот некоторые отрывки: "Когда приезжаешь из Ленинграда на окраины, то по отношению к местным святыням испытываешь комплекс колонизатора из метрополии. Хочется ездить на рикшах и плевать в них косточками.

Я расположился в кресле, закинул ногу на ногу и забренчал мелодию в границах своего слуха. Как раз на трех блатниках. Кто не знает - это три (простейшие и основные) аккорда на семиструнке. Я чувствовал себя Миклухо-Маклаем на рояле. Папуасы заплачут при расставании. Два папуаса подошли к барьеру и умирали от счастья".

Нечего и добавить, и когда оппоненты власти злорадно постят в соцсетях последнее интервью Веллера – ответ Атамбаеву, пусть почитают этот рассказ и почувствуют себя папуасами. Не так страшно, когда какой-то провокатор-тролль пытается раскачать в соцсетях пользователей, провоцируя их на конфликт с представителями другого народа. Страшно тогда, когда такие маргинальные обсуждения становятся поводом для тенденциозных статей журналистов, таких как Бабакулов.