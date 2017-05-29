Внедрение новых технологий на дорогах Кыргызстана жизненно необходимо

29 мая 2017, 16:30 Комментарии

Сегодня, 29 мая, в КГУСТА начала свою работу научно-практическая конференция на тему "Внедрение новых технологий на дорогах Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

В его работе приняли участие специалисты и представители крупнейших фирм в этой области из Германии, Казахстана, Франции и России, которые рассказали о теоретических основах строительства автодорог по новым технологиям.

Во дворе университета расположилась спецтехника и, соответственно, участникам конференции была дана информация о применении этого оборудования при строительстве и ремонте автодорог. 30 мая в ДЭП № 958 будет показано практическое применение спецтехники по строительству и ремонту автодорог с применением новой технологии.

Как известно, в современных условиях дорожным органам необходим поиск новых технологий для повышения надежности и долговечности дорог и дорожных сооружений с целью предупреждения образования трещин и преждевременного их разрушения. Необходимо обеспечить высокую стабильность материалов асфальтобетонных смесей и их хорошую восстанавливаемость после снятия нагрузки, создать прочный каркас в дорожных покрытиях для обеспечения устойчивой работы дорог под основную нагрузку. Обеспечение безопасности дорожного движения, ликвидация аварийно-опасных участков на дорогах, применение для этих целей новых технологий и современных материалов с высокой светоотражающей способностью должно быть первостепенной задачей Минтранса.

К примеру, участникам конференции рассказали о такой технологии, как полимер - щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь для устройства дорожных асфальтобетонных покрытий, с использованием которой повышается прочность и устойчивость покрытий к растрескиванию, вызванному низкими температурами и нагрузками, уменьшаются деформации, вызванные тяжелыми нагрузками. Полимер - щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь также способствует предотвращению размягчения покрытия при высоких температурах, что является особо актуальным в условиях жаркого климата нашей страны.

Актуальным является другая технология устройства двойной поверхностной обработки с использованием полимербитумных эмульсий и синхронного распределения эмульсии и щебня оборудованием "Чипсилер".

Устройство двойной поверхностной обработки с использованием полимербитумных эмульсий является актуальным, поскольку качество дорожных покрытий по показателям ровности и устойчивости к влаге оставляет желать лучшего. Предлагаемый метод устройства будет способствовать улучшению ровности дорожных покрытий и их герметизации для того, чтобы не проникала влага в тело покрытия, и тем самым увеличится срок между ремонтами дорожных покрытий.

Предлагается также струйно-инъекционный метод ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий, основанный на применении битумной эмульсии и каменного материала, которые под давлением вносятся в ремонтируемый участок. Вся работа по ямочному ремонту выполняется одной специальной установкой Magnum за очень короткое время. Технология данного ямочного ремонта позволяет очистить поверхность покрытия сжатым воздухом, полностью наносить эмульсию под давлением и заполнить яму смесью каменного материала с эмульсией. Ремонтный материал может наноситься на влажную поверхность.