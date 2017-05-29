Успей получить "32 ГБ в ПОДАРОК" от MegaCom

29 мая 2017, 16:46 Комментарии

Примите участие в одной из самых популярных акций от MegaCom "32 ГБ В ПОДАРОК". Десятки тысяч абонентов получили 32 ГБ высокоскоростного интернета абсолютно бесплатно, просто подключив сеть 4G LTE по команде *460 (вызов).

При подключении убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают работу в сети четвертого поколения. Если после набора команды *460 система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вам обменяют вашу старую SIM-карту на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Ощутите все преимущества 4G LTE от MegaCom. С 32 ГБ от MegaCom вы сможете просмотреть до 40 фильмов в формате HD, прослушать либо скачать свыше 6000 ваших любимых песен, отправить и получить более 30 миллионов сообщений в WhatsApp, просмотреть или опубликовать до 153 тысяч фотографий в Instagram.

Дополнительная информация по акции на сайте компании MegaCom.

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