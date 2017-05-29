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От героя до демона

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360645_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428760-ru.html

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29 мая 2017, 16:49       Комментарии

Московский режиссер Владимир Панков, основатель студии SounDrama и создатель одноименного театрального жанра, поставил в Бишкеке спектакль "Демон" по произведениям Михаила Лермонтова. Сотрудничество постановщика и труппы Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова стало возможно благодаря финансированию с российской стороны, пишет Today.kz.
Спектакль в Бишкеке играют с осени прошлого года, но даже не каждый месяц он попадает в репертуар театра Айтматова: в "Демоне" задействованы актеры и музыканты из нескольких театров, и собрать всех вместе бывает непросто. В апреле, например, спектакль несколько раз переносили, а потом отменили вовсе, в мае "Демону" отвели две даты – 24 и 25 число.
"Демон" сочетает две лермонтовские истории: та часть романа "Герой нашего времени", которая рассказывает об отношениях Печорина и Бэлы, и, собственно, поэма "Демон". Спектакль поставлен в жанре саундрамы, придуманном Владимиром Панковым – музыке здесь отводится совершенно особая роль. Алматинцы работу Панкова однажды видели: на международный театральный фестиваль несколько лет назад приезжала саундрама "Дождь за стеной", поставленная в театре "Ильхом" (кстати, в Ташкенте в "Ильхоме" Владимир Панков поставил еще один спектакль – "Семь лун"). Своя саундрама появилась и в Бишкеке.
Интересно, что Панков очень тесно работает с местным культурным контекстом: в Ташкенте он сделал инсценировку поэмы Алишера Навои "Семь лун" ("Семь планет"), в Бишкеке – придумал перевести на кыргызский язык текст поэмы Михаила Лермонтова "Демон" и исполнить ее в стиле манасчи – сказителей эпоса "Манас".
В "Демоне" звучат народные инструменты, а также скрипка и виолончель. Музыку спектакля составляют и "немузыкальные" звуки – стуки, шорохи и скрипы. И волшебно звучат голоса, особенно в хоровых партиях: стройно и медитативно.
Сюжетно спектакль состоит из двух параллельных линий: историй взаимоотношений Демона и Тамары, и Печорина и Бэлы. При этом обе пары персонажей воплощает одна пара актеров – Марат Амираев и Айнура Качкынбек кызы. Панков любовные истории рассказывает предельно откровенно, но при этом весьма невинно по картинке: интимные сцены в спектакле заставляют ладони потеть, а сердца биться сильнее, но ни один доброхот при этом не упрекнет команду "Демона" в развязности.
Над сценографией к "Демону" работал художник студии SounDrama Сергей Агафонов, который создал картинку стильную, выдержанную, лаконичную, несмотря на то, что заметно: бюджет спектакля был невеликий. Агафонов полностью "раздел" сцену айтматовского театра – зритель видит все ее "внутренности", которые обычно прячут за кулисами. Основная декорация спектакля – гора щебня ровно по центру сцены, которая за два часа действия различными деталями трансформируется крайне разнообразно. К концу спектакля от щебня остается грязный планшет: это прямая антитеза ощущению катарсиса, говорить о котором по окончании трогающего спектакля среди зрителей считается хорошим тоном.
К костюмам персонажей больше всего хочется подобрать определение "этнографические". Несмотря на то что действие "Бэлы" у Лермонтова происходит на Кавказе, спектакль Панкова выглядит стопроцентно кыргызским: в нем звучит много кыргызской речи, традиционных мелодий, визуально показаны элементы народных костюмов, а также национальные традиции. Интересно, насколько аутентичным в этом смысле оказывается лермонтовский персонаж по имени Азамат – его имя звучит вполне локально.
При всей этой наполненности и насыщенности (ко всему прочему, все 20 с лишним занятых в "Демоне" актеров и музыкантов не сходя находятся на сцене все два часа хронометража) у спектакля особый темпоритм – тоже медитативный, как мелодия уже упомянутого "Манаса". Есть ощущение, что можно посмотреть 15 минут "Демона" - и увидеть его всего, но это не совсем так. Здесь развитие не заметное глазу, спектакль распускается, как цветок.
Сотрудничество с Владимиром Панковым – это громадная удача для команды театра Айтматова, но и сами бишкекские артисты демонстрируют хорошую форму: они с честью принимают вызов, который бросает им московский постановщик. И то, что спектакль поддерживается силами труппы на протяжении сезона и выглядит при этом впечатляюще, уже говорит само за себя.
"Демона" также привезли на фестиваль имени Чехова в Москву, где его покажут на сцене Театра Наций. Билеты на этот показ уже разобрали.

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