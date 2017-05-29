Как из мусора и деньги сделать, и дом обогреть

29 мая 2017, 17:11 Комментарии

Кыргызстан - страна, которая находится на стадии активного развития. И сейчас именно то время, когда можно пробовать внедрять различные проекты или же стартапы. Многие из них не требуют больших финансовых вложений, а какие-то и вовсе могут принести доход. Причем необязательно изобретать велосипед, достаточно посмотреть на основные мировые тенденции, а также опыт, и попробовать перенять лучшие инновации. "ВБ" собрал технологии и новшества, которые можно применить в условиях Кыргызстана.

Сортировка мусора началась относительно недавно. Первые активные попытки по раздельному сбору мусора на Западе начались в 80-х годах в Германии, а уже в 90-х годах проект по сортировке мусора стал общегосударственным. Но зачем это нужно? Первым на ум приходит очевидный ответ - экологическая безопасность. Несомненно, сортировка и вторичная переработка сохранят окружающую среду, давая некоторым отходам вторую жизнь. Кроме того, переработка мусора частично останавливает такие факторы, как гниение и горение отходов. Также с переработки мусора можно неплохо заработать, хотя в иностранных бизнес-обществах по этому поводу продолжаются споры. Третий фактор, который говорит за раздельную сортировку и переработку мусора, это выработка энергии - электричества и тепла.

У мусора есть свой цвет

В Кыргызстане на базе некоторых проектов практикуется раздельная сортировка мусора, но зачастую это отделение бумаги и всех остальных отходов. Для полноценной же сортировки необходимо значительно больше внимания к разделению отходов. Например, в Европе мусор разделяется на 7 категорий, каждой из которой дается определенный цвет для упрощения процесса сортировки. Из всех 7 категорий есть только один тип мусора, который переработать нельзя - неперерабатываемые отходы.

Конечно, перейти всей страной в одночасье на сортировку мусора не получится, это достаточно дорогой проект, но если взвесить все за и против, то это не только воспитает граждан и сделает их более ответственными, но и с правильным подходом принесет доход. Если бизнес-сообщество в тандеме с властями посмотрит хотя бы на соседний Казахстан, то это сможет решить проблему хранения мусора. Хотя в том же Казахстане, несмотря на то, что мусороперерабатывающие заводы там функционируют, предприятия все же стоят без сырья, так как в соседней республике нет культуры сортировки мусора.

Деньги под ногами

Ещё в 2014 году Rbc.ru поделились историей предпринимателя Рустама Айзатуллина, который занимается переработкой шин. Из старых покрышек он делает резиновую крошку. Если коротко, то шины он скупает по 9 рублей за килограмм, а переработанный продукт продает по 15 рублей за кило. За 2014 год компания Айзатуллина при инвестициях в 15 миллионов рублей смогла выручить 20 миллионов рублей.

Но резина и шины не единственный вид мусора, который можно переработать. Переработке и вторичному использованию хорошо поддается бумага, пластик, стекло. Например, небольшой завод по переработке пластика может окупиться уже примерно через 1,5-2 года.

Эталонной в плане сортировки и переработки мусора страной является Швейцария. В стране даже функционирует мусорная полиция, которая следит за сортировкой, а для особо ленивых предусмотрен налог, и за каждый килограмм неотсортированного мусора приходится платить около 3 долларов.

Мусор и свет даст, и согреет

Швеция ушла ещё дальше. На свалки страны поступает только 1-4% от вырабатываемого мусора. Всё остальное превращается в энергию и тепло. Шведы дожили до того, что начали закупать мусор у соседних стран. Мусорная революция в этой скандинавской стране началась в 1975 году. Позже, построив специальные заводы, которые превращают мусор в энергию, шведам удалось обеспечить теплом около 20% населения страны и светом 250 тысяч домов. Кроме того, ежегодно Швеция закупает около 800 тысяч тонн мусора у соседних стран.

В Кыргызстане к настоящему моменту насчитывается более 50 мусорных полигонов и их количество растет. Кроме того, на всей территории республики появляются спонтанные свалки, которые никто никак не регулирует. В конце концов, если не взяться за переосмысление сбора и сортировки мусора, то уже в ближайшем будущем можно погрязнуть в отходах по горло.