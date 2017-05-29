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Волейбол: сборная Кыргызстана не сумела протий второй отбор на ЧМ-2018

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360634_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428758-ru.html

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29 мая 2017, 17:25       Комментарии

В Бишкеке завершился второй отборочный турнир на чемпионат мира-2018 по волейболу среди мужчин. Матчи с участием трех сборных прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром".
В заключительной игре встретились сборные Кыргызстана и Казахстана. Отметим, ранее эти две команды сыграли со сборной Пакистана, где сборная Кыргызстана уступила, а казахстанцы сумели добиться победы.
К этому матчу в качестве лидера подошла казахстанкая сборная. Однако, в первых двух партиях новички турнира - кыргызстанцы дали бой более именитому сопернику. Первую партию взяли казахстанцы, второй сет остался за кыргызстанцами - 1:1.
Однако, в последующих двух партиях кыргызстанцы не сумели оказать сильное сопротивление, как в двух первых отрезках и матч завершился со счетом 1:3.
Таким образом, одержав две победы сборная Казахстана заняла первое место и получает путевку в следующий отборочный раунд чемпионата мира, где сыграет с именитыми командами Азии.
Второе место у сборной Пакистана и третьими стали дебютанты турнира - кыргызстанцы.
На церемонии закрытии турнира президент Федерации волейбола Кыргызстана поздравил команду Казахстана и выразил благодарность всем спортсменам за интересные матчи. Он добавил, что через такие турниры можно заявить не только о волейболе страны, но и о Кыргызстане в целом.
Напомним, осенью прошлого года в Чолпон-Ате прошел первый отборочный турнир чемпионата мира-2018, где сборная Кыргызстана одержала победу над Бангладеш и Мальдивами, завоевава путевку на второй отборочный этап.

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